مدیران اردبیل آمار دقیقی در زمینه اشتغال و بیکاری ارائه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، سید حسین صابری عصر دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان اردبیل اظهارداشت: این مهم لازمه برنامه ریزیهای صحیح برای رفع مشکل بیکاری منطقه است.

وی اضافه کرد: ارایه آمارهای متناقض و غیر دقیق، ضعف بزرگی برای دستگاه های اجرایی محسوب می شود و بی شک سبب ایجاد اختلال در برنامه ریزی و انجام درست وظایف سازمانی خواهد شد.

استاندار اردبیل افزود: ارایه آمارهای غیر دقیق، دریافت مطالبات و ارایه تسهیلات را نیز برای بانکها و موسسه های اقتصادی استان دچار مشکل خواهد کرد.

وی همچنین با اشاره به منابع در اختیار بانکهای استان اردبیل تصریح کرد: فعال بودن، میزان سرمایه در گردش، خوش حسابی، سابقه و نیز تولید کردن کالاهایی که در خدمت ضروری مردم است از شرایط اساسی برای پرداخت تسهیلات به صاحبان واحد تولیدی است.

صابری خاطرنشان کرد: مسوولان بانکها در صورتی که واحدهای صنعتی و تولیدی دارای چنین شرایط را می شناسند به طور حتم و بدون تعلل باید از منابع موجود به عنوان تسهیلات در اختیار آنان قرار دهند.

وی ابراز داشت: انعطاف پذیری همراه با قاطعیت از اصول مدیریت است و مدیران باید در مواردی که تشخیص می دهند متقاضیان تسهیلات از شرایط لازم برخوردار نیستند باید سخت گیری کنند.

مدیرکل کار و امور اجتماعی و دبیر کار گروه اشتغال و سرمایه گذار ی استان اردبیل نیز در این جلسه با بیان اینکه هم اکنون بیش از 267 پروژه اجرا نشده بالای صد میلیون ریال در این استان وجود دارد، متذکر شد: مرحله پالایش عوامل و علل اجرا نشدن این پروژه ها در حال انجام است.

حسین منوری از بانکهای عامل استان اردبیل خواست که آمار دقیقی از مبالغ تسهیلات پرداختی خود به پروژه هایی که اجرا نشده اند و غیر فعال هستند را به این کار گروه اعلام نمایند.



