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۱ آذر ۱۳۸۹، ۱۸:۲۷

جایگزین احتمالی نخجوانی کیست/

زمزمه تغییر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در وزارت راه

زمزمه تغییر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری در وزارت راه

زمزمه تغییر رضا نخجوانی از ریاست سازمان هواپیمایی کشوری این روزها در وزارت راه و ترابری بر سر زبان‌ها افتاده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا نخجوانی که از مهرماه سال گذشته جایگزین محمدعلی ایلخانی در سازمان هواپیمایی شده است، احتمالا به زودی تغییر خواهد کرد.

گفته می شود حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری قرار است به زودی حکم تغییر رئیس سازمان هواپیمایی کشوری را از هیئت دولت بگیرد.

اظهارات اخیر نخجوانی مبنی بر اینکه خلبانی را بر ریاست سازمان هواپیمایی کشوری ترجیح می دهم، نیز از احتمال قطعی شدن تغییر وی از این سمت حکایت دارد.

تاکنون چندین گزینه برای جایگزینی نخجوانی در سازمان هواپیمایی کشوری مطرح شده است که به نظر می رسد در نهایت بهبهانی از میان آنان، یکی را به هیئت دولت برای تصویب معرفی خواهد کرد.

محمدعلی ایلخانی سرپرست سابق سازمان هواپیمایی کشوری سال گذشته در گفتگویی با مهر گفته بود که نخجوانی کاندیدای مهدی هاشمی قائم مقام وقت وزارت راه و ترابری برای ریاست سازماان هواپیمایی کشور بود.

گفتنی است، وزیر راه و ترابری مهرماه سال گذشته در مراسم معارفه نخجوانی به عنوان رئیس سازمان هواپیمایی کشوری شرکت نکرده بود.

کد مطلب 1196779

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