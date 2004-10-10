بازار ناكاراي سرمايه استفاده از شيوه سرمايه گذاري غير مستقيم دربورس را ضروري مي كند

يك كارشناس بازار سرمايه در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" درخصوص سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس گفت: اين روش سرمايه گذاري ريسك خريد سهام راكاهش داده و موجب جذب افراد مختلف با ريسك پذيري هاي گوناگون مي شود.

رضا لطيف افزود: شيوه سرمايه گذاري غير مستقيم در بورس موجب مي شود تا منابع بيشتري به سمت بازار سرمايه سوق پيدا كند.

وي با اشاره به عدم شفافيت و سلامت بازار سرمايه كشور، افزود: به دليل اينكه بازار سرمايه كشور ما يك بازار ناكارا است ، قيمت منعكس كننده اطلاعات واقعي نيست و خريد وفروش سهام توسط مردم ريسك بالايي را به همراه داشته ومي تواند منابع مالي آنها را به خطر بياندازد.

وي با بيان اينكه هنوز هم شايعات موجب نوسانات شديد شاخص هاي سهام مي شود، اظهار داشت: متاسافانه هنوز قوانين لازم براي برخورد با رانت اطلاعات در بازار سرمايه اجرا نشده و زمينه براي سرمايه گذاري مستقيم افراد تازه وارد به بورس فراهم نيست و بهتر است اين افراد فعاليت خود را از طريق شركتهاي سرمايه گذاري و سرمايه گذاري غير مستقيم شروع كنند.

لطيف ،افزود: در دنيا براي سرمايه گذاري غير مستقيم ابزارهاي گوناگوني وجود دارد اماهنوز اين ابزار در كشور ما ايجاد نشده و زمينه براي اين نوع سرمايه گذاري فراهم نيست و اميداورم با ايجاد بستر مناسب براي اجراي اين شيوه زمينه گسترش ورونق بيشتر بازار سرماهي فراهم شود