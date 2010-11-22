30 هزار تن جو از کشاورزان قمی خریداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، سید مجتبی منزوی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در سال جاری بیش از 30 هزار تن جو به صورت تضمینی از کشاورزان قمی خریداری شده است، بیان داشت: قیمت خرید تضمینی جو با توجه به میزان ناخالصی آن تعیین می شود و بهای هر کیلو جو با 3 درصد افت مفید و 2 درصد افت غیرمفید، دو هزار و 600 ریال است.

وی افزود: با توجه به اینکه اختلاف قیمت بازار با قیمت تعیین شده خرید تضمینی جو تفاوت قابل توجهی داشت، کشاورزان قمی تمایل بیشتری برای تحویل محصولات خود به مراکز خرید نشان دادند.



منزوی با بیان اینکه چهار مرکز خرید تضمینی جو با عاملیت تشکلهای تحت پوشش فعال، کار خرید جو تضمینی را بر عهده داشتند، افزود: برای جلوگیری از نفوذ واسطه‌ها و پیله وران محلی و هرگونه سوء استفاده احتمالی در جریان تحویل محصول در مراکز خرید کنترل لازم صورت گرفت که محصول تحویلی هر کشاورز با میزان تولید مطابقت داشته باشد.



