بسیج رمز پیروزی عزتمندانه ملت ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام‌ پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز دوشنبه در جمع کارشناسان و بازرسان این سازمان، با تبریک سالروز ولادت حضرت امام هادی علیه‌السلام و فرارسیدن هفته بسیج و عید غدیر خم گفت: در واقعه غدیر نعمت دین، رستگاری و سعادت انسانی کامل شد. وی تأکبد کرد: اکنون که به برکت انقلاب اسلامی، به صورت عملی از نعمت اتمام دین بهره‌مند شدیم باید سعی کنیم شکرش را بجا بیاوریم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور، بسیج را یکی از نعمات و تفضلات الهی برشمرد و اظهار داشت: بسیج مظهر خصایص و ویژگی‌های مطلوب خداوند است که به ملت ایران عنایت فرمود. بسیج چشمه ای بود که شکافته شد و در مسیر زندگی و جامعه جاری شد. بستر بسیج، بستر پاک و طیبه ای است که از آب زلال معنویت و کمالات سرچشمه گرفته است.



حجت‌الاسلام پورمحمدی با استناد به آیاتی از کلام‌الله مجید، چند ویژگی مهم بسیج و فرهنگ بسیجی را بیان کرد و گفت: ویژگی نخست بسیج این است که بر فرهنگ خودآگاهی استوار است. فرهنگ بسیجی یعنی به خود آمدن و بر اساس آگاهی و بصیرت در مسیر قدم گذاشتن و این برای اینکه کارها و اقدامات به فرجام مطلوب ختم شود مهم است. قُلْ هَذِهِ سَبِیلِی أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِیرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِی وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِکِینَ (سوره یوسف آیه 108)



رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: ویژگی دوم بسیج این است که خداوند آن‌ها را دوست دارد و آن‌ها نیز خداوند را دوست می‌دارند و در برابر ستمکاران و کفار مقتدر می‌باشند . وی تصریح کرد: انسان اگر در برابر مؤمنین و خوبان، خاکسار و خاضع باشد این قدرت را پیدا می‌کند که در برابر کفار بایستد. یا ایُّها الذین آمنوا مَنْ یَرْتَدَّ مِنْکُمْ عَنْ دینه فَسَوْفَ یَأْتی الله بِقَوْمِ یُحِبُّهُمْ وَ یُحِبّونَهُ اَذِلَّةٍ علی المؤمنینَ اَعِزَّةً علی الکافرینَ یُجاهِدونَ فی سبیلَ الله وَ لایَخافونَ لَوْمَةَ لائِمِ ذلکَ فَضْلُ الله یُؤْتیه مَنْ یَشاءُ وَ الله واسعٌ علیمٌ » (آیه ۵۴ سوره مائده)



وی ویژگی سوم بسیج را پیروزی عزتمندانه توصیف کرد و گفت: با اشاره به آیة «و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون» (مائده ۶۵) پیروزی‌های بسیج معمولاً پیروزی عزتمندانه است.



حجت‌الاسلام‌ پورمحمدی ویژگی چهارم بسیج را این‌گونه توصیف کرد: بسیج کسانی هستند که از اراده و قضای الهی تمرد نمی‌کنند و تسلیم هستند. بسیجی ملتزم به فرمان است و این یک رکن و محور اساسی است . «وما کان لمومن ولا مومنة اذا قضی الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم و...»(احزاب-36)

رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: بسیج در هر جایگاهی که باشد ثمره و میوه اش را می‌دهد. اگر آفت‌ بگیرد چون اصلش ثابت است آفت را می‌زداید و در مقابل حوادث و طوفان، اصلش ثابت است. «أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً کَلِمَةً طَیِّبَةً کَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُها ثابِتٌ وَ فَرْعُها فِی السَّماءِ»(ابراهیم، 24)



حجت‌الاسلام ‌پورمحمدی در پایان گفت: بسیج نشان داد که رمز پیروزی عزتمندانه ملت ایران تا به امروز بوده است.



در پایان این مراسم، از چند تن از بسیجیان نمونه پایگاه شهید بهشتی سازمان بازرسی کل کشور تقدیر شد.