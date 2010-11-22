پیام عضو ارشد شورای دولتی چین تسلیم جلیلی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این پیام که عصر امروز دوشنبه تسلیم طرف ایرانی شد ، با اظهار رضایت از رشد مثبت روابط دو کشور در سال های اخیر بر تلاش مشترک برای همکاری های دوستانه دو کشور تاکید شده است.

جلیلی در دیدار معاون وزیر امور خارجه چین ، بسط مناسبات دو کشور را به عنوان دو ظرفیت مهم آسیایی در عرصه بین الملل با اهمیت خواند و با اشاره به رفتار غلط برخی قدرت ها ادامه این رفتار را برای آنها پرهزینه و بی فایده دانست.

دبیر شورای عالی امنیت ملی افزود: ظرفیت های ملی و منطقه ای جمهوری اسلامی ایران غیر قابل انکار است و اعتراف به حقوق ملت ایران لازمه شروع هر نوع گفتگو برای همکاری در موضوعات بین المللی است.