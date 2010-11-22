مشمولان مناطق 19 و 20 تهران به شعبه وظیفه عمومی جنوب تهران مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت‌الله واعظی‌نژاد با اعلام این خبر گفت: با توجه به اینکه شورای پزشکی و هیئت بدوی رسیدگی به درخواست معافیت کفالت اخیراً در شعبه وظیفه عمومی جنوب تهران تشکیل و شروع به کار کرده است لذا از این پس تمام درخواست‌ها و پرونده‌های مربوط به معافیت پزشکی و کفالت نیز به طور کامل در این شعبه رسیدگی می‌شود.

سرهنگ واعظی‌نژاد با اشاره به اینکه در حال حاضر شعبه وظیفه عمومی جنوب تهران قادر به رسیدگی به تمام درخواست‌های مشمولان در موضوع اعزام و انواع معافیت‌ها است، تأکید کرد: از اول آذر، مشمولان ساکن مناطق 19 و 20 تهران الزاماً باید برای رسیدگی به درخواست خود به این شعبه مراجعه کنند.

وی تصریح کرد: مرکز وظیفه عمومی تهران بزرگ (مستقر در سازمان وظیفه عمومی ناجا واقع در میدان سپاه) از اول آذر ماه به مشمولان ساکن مناطق 19 و 20 تهران خدماتی ارائه نمی کند..

سرهنگ واعظی‌نژاد افزود: ملاک رسیدگی به درخواست مشمولان مناطق 19 و 20 از سوی شعبه وظیفه عمومی جنوب تهران، آدرسی است که از سوی مشمول به هنگام ثبت درخواست اولیه، به دفاتر پلیس +10 ارائه شده و در سامانه جامع وظیفه عمومی به ثبت می‌رسد.

رئیس اداره اجتماعی سازمان وظیفه عمومی ناجا یادآور شد: شعبه وظیفه عمومی جنوب تهران (واقع در شهر ری از 19 مهر ماه سال جاری راه‌اندازی شده و تاکنون بیش از یک هزار مورد خدمات در موضوع اعزام و انواع معافیت‌ها به مشمولان ارائه کرده است.