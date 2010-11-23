به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور روز دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه « واکاوی نفاق سبز » که با هدف جریانشناسی نفاق قدیم و جدید برگزار شده است در سخنانی اظهار داشت: با مرور گذرا به جریانات سیاسی در تاریخ معاصر کشورمان و حوادث انقلاب اسلامی میتوان دریافت، هر جریانی که خود را از امامت، ولایت و روحانیت اصیل جدا ساخته و برداشت خود از اسلام را پایه و اساس قرار دهد گمراه خواهد شد.
وی گفت: نقطه کانونی و آغاز حرکت منافقین همین بوده که آنها دین و اعتقادات خودشان را از اسلام ناب محمدی برداشت نکردهاند، از این رو به گمراهی رفته و در دامان استکبار جهانی غلطیدهاند و دین و دنیا و آخرت خود را تباه ساختهاند.
وی اظهار داشت: منافقان پس از گذشت 31 سال از انقلاب اسلامی سنگاندازیهای بسیاری در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام دادهاند اما همواره جریان توفنده انقلاب اسلامی و مردم بصیر و هوشیار ایران آنها را همچون خاشاک به کناری زدهاند.
استاندار قم برگزاری نمایشگاههای اینچنین را در افزایش آگاهیهای اجتماعی و سیاسی مردم و شناخت پیشینه تاریخی جریانات مختلف موثر دانست و گفت: فتنهها و دسیسههای دشمنان تا هنگامی که ملت غیور ایران اسلامی مستحکم و مقتدر بر مواضع به حق و استکبار ستیز خود ایستاده است، ادامه دارد و مسئولان امر باید در برابر هجمه گسترده دشمنان، بصیرتبخشی و افزایش آگاهیهای نسل جوان را سرلوحه اقدامات خویش قرار دهند.
وی تصریح کرد: امروزه نسل جوان پیشینه بسیاری از افراد را نمیدانند و فقط شعارهای فریبنده و ظاهر آنها را میبینند، اما اگر کمی واکاوی کرده و مسیر حرکت منافقان جدید و قدیم را بازبینی کنند، طبیعتا به دشمنشناسی و افزایش بصیرت آنها کمک شایانی خواهد کرد.
مردم جریان فتنه و نفاق جدید را با بصیرت و هوشیاری محکوم و منکوب ساختند
فرماندار قم نیز در این مراسم در سخنانی اظهار داشت: فتنههای دشمنان همواره فضایی را در جامعه بوجود میآورند که تشخیص حق از باطل را برای همگان مشکل میسازد.
عبدالسعید حقیقی مقدم بر ریشهیابی ظهور فتنههای جدید در کشورمان تأکید کرد و گفت: منافقان در جریان انقلاب اسلامی و در مسیر اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی سنگاندازیهای بسیاری کردهاند، اما همواره به شدت از سوی مردم بصیر و هوشیار ایران شکست خورده و مطرود شدهاند.
فرماندار قم خاطرنشان کرد: منافقان از ابتدای پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی شیطنتها و دسیسههای خود را به ویژه در دهه 60 که چهره خشن خود را نشان داده و به سختی شکست خوردند، تا سال 88 گاه در ظاهر و گاه پوشیده به انجام رساندند، اما در جریان فتنه اخیر منافقان جدید همصدا و همگام با معاندان نظام اسلامی درون زشت و پلید خودشان را بر همگان آشکار ساختند.
وی در ادامه افزود: مردم همیشه در صحنه ایران اسلامی، در کنار رهبری حکیمانه و داهیانه ولی امر مسلمین حضرت آیتالله خامنهای، این بار هم همچون گذشته با آگاهی و بصیرت و با آشکار شدن چهره نفاق از آنها برائت جسته و با مشتهای گرهکرده در 9 دی و 22 بهمن جریان فتنه را محکوم و منکوب ساختند.
حقیقی مقدم همچنین تصریح کرد: تا هنگامی که ملت ایران مستحکم و مقتدر در برابر زیادهخواهیها و زورگوییهای دشمنان اسلام و انقلاب ایستاده است، فتنهها و دسیسههای دشمنان ادامه دارد، از این رو روشنگری و بصیرتبخشی در جامعه به ویژه برای نسل جوان باید در اولویت برنامههای مسئولان قرار داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با بهرهمندی از ظرفیتها و توانمندیهای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشورمان، بتوانیم همچنان سربلند، عزتمند و مستقل در مسیر رشد و تعالی و پیشرفت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداشته و فتنهها و توطئههای مستکبران و صهیونیسم جهانی را خنثی سازیم.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم گفت: هر جریانی که مسیر خود را از ولایت و روحانیت جدا سازد به گمراهی خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمدحسین موسیپور روز دوشنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه « واکاوی نفاق سبز » که با هدف جریانشناسی نفاق قدیم و جدید برگزار شده است در سخنانی اظهار داشت: با مرور گذرا به جریانات سیاسی در تاریخ معاصر کشورمان و حوادث انقلاب اسلامی میتوان دریافت، هر جریانی که خود را از امامت، ولایت و روحانیت اصیل جدا ساخته و برداشت خود از اسلام را پایه و اساس قرار دهد گمراه خواهد شد.
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