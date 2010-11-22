  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۰۸

20 درصد داروهای کشور خودسرانه مصرف می شود

20 درصد داروهای کشور خودسرانه مصرف می شود

سرپرست صندوق بیمه خدمات درمانی گفت: 20 درصد کل داروهای کشور به صورت خودسرانه مصرف می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقرهداوند روز دوشنبه در همایش مدیران ستادی و استانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: سالانه بیش از 10 هزار مورد عارضه ناشی از مصرف اشتباهی دارو در کشور رخ می دهد.

وی اظهار داشت: هر ایرانی به طور متوسط 339 عدد دارو در سال مصرف می کند که چهار برابر میانگین جهانی است.

هداوند ادامه داد: در کشور هر نسخه 2/3 قلم دارو نوشته می شود که در دنیا به طور میانگین 2/1 قلم دارو در هر نسخه است.
 وی سرانه مصرف دارو در کشور را 30 دلار عنوان کرد و گفت: این رقم در دنیا 90 دلار است.

هداوند با بیان اینکه بیش از 50 درصد مراجعات به مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص ارتباطی با تخصص آنان ندارند، افزود: باید این مسئله در اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار گیرد.

وی، تقویت سازمانهای بیمه گر، پزشک خانواده و نظام ارجاع ، خدمات تخصصی ، درمانی و تدوین و ابلاغ را از موارد مهم برای بهبود سلامت کشور عنوان کرد.
 

کد مطلب 1196815

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها