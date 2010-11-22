20 درصد داروهای کشور خودسرانه مصرف می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد باقرهداوند روز دوشنبه در همایش مدیران ستادی و استانی وزارت رفاه و تامین اجتماعی افزود: سالانه بیش از 10 هزار مورد عارضه ناشی از مصرف اشتباهی دارو در کشور رخ می دهد.



وی اظهار داشت: هر ایرانی به طور متوسط 339 عدد دارو در سال مصرف می کند که چهار برابر میانگین جهانی است.



هداوند ادامه داد: در کشور هر نسخه 2/3 قلم دارو نوشته می شود که در دنیا به طور میانگین 2/1 قلم دارو در هر نسخه است.

وی سرانه مصرف دارو در کشور را 30 دلار عنوان کرد و گفت: این رقم در دنیا 90 دلار است.



هداوند با بیان اینکه بیش از 50 درصد مراجعات به مطب پزشکان متخصص و فوق تخصص ارتباطی با تخصص آنان ندارند، افزود: باید این مسئله در اصلاح الگوی مصرف مورد توجه قرار گیرد.



وی، تقویت سازمانهای بیمه گر، پزشک خانواده و نظام ارجاع ، خدمات تخصصی ، درمانی و تدوین و ابلاغ را از موارد مهم برای بهبود سلامت کشور عنوان کرد.

