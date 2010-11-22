خروج از دایره نظام سلطه لازمه پیشرفت کشورهای مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخست‌وزیر الجزایر، تمدن و فرهنگ غنی دو کشور را پشتوانه مناسبات دوجانبه و اثرگذاری در مسائل بین‌المللی خواند و گفت: ایران و الجزایر می‌توانند با گسترده و متنوعتر کردن روابط در همه زمینه‌ها، الگویی از مناسبات برادرانه را در دنیا به نمایش گذارند.



دکتر احمدی‌نژاد تصریح کرد: کشورهای مستقل با دیدگاه‌های انسانی و عادلانه قادرند با ایفای نقش در تحولات بین‌المللی بسیاری از معادلات جهانی را به نفع عدالت و برادری اصلاح کنند.



رئیس جمهور با اشاره به مانع تراشی سلطه گران در مسیر پیشرفت و نقش آفرینی کشورهای مستقل در عرصه بین المللی گفت: چنانچه کشورهای مستقل تصمیم گرفته و در جهت عزت و سرافرازی به حرکت درآیند، تمام تهدیدات و موانع به فرصت تبدیل خواهد شد.



دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: کشورها و ملت‌های مستقل برای اینکه از فشار نظام سلطه خارج شده و در مسیر پیشرفت قرار بگیرند، باید خود را از ارتباطات نظام حاکم بر جهان آزاد کرده و با اتکا به توانمندی‌ها، امکانات و الگوی بومی خود، حرکت کنند.



رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط جهانی به نفع بشریت و عدالت در حال تغییر است، گفت: هیمنه نظام سلطه در همه بخش‌ها با شکست مواجه شده و شرایط کنونی فرصت مناسبی است که کشورهای مستقل با تکیه بر فرهنگ و الگوی بومی خود، در مسیر پیشرفت، عزت و سرافرازی گام برداشته و کشور خود را بسازند.



نخست وزیر الجزایر نیز در این دیدار با بیان اینکه روسای جمهور ایران و الجزایر از دیدگاه و احساس مشترکی نسبت به موضوعات منطقه‌ای و بین المللی برخوردار هستند، تصریح کرد: مسئولین ایران و الجزایر با تفکر انقلابی وتعامل سازنده و مفید در پی تحکیم همه جانبه روابط و حضور فعال در مجامع جهانی هستند.



احمد اویحیی با موفقیت آمیز خواندن مذاکرات خود با معاون اول رییس‌جمهور اظهار داشت: در جریان مذاکرات مشترک توانستیم گام‌های بلندی در راستای تعمیق روابط در بخش‌های مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی و فرهنگی برداریم.



وی با بیان اینکه تهران و الجزیره در زمینه مبارزه با تروریسم دارای اشتراک نظر هستند، گفت: دامن اسلام از اقدامات تروریستی به دور است و کشورهای اروپایی و غربی بهتر است اندیشه نظامی را کنار گذاشته و با صلح و برادری در کنار ملت‌ها قرار بگیرند.



نخست وزیر الجزایر در ادامه بر همبستگی و حمایت دولت و ملت الجزایر از حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در زمینه دستیابی به فناوری صلح‌آمیز هسته‌ای و رشد و توسعه آن تأکید کرد.