خروج از دایره نظام سلطه لازمه پیشرفت کشورهای مستقل است

به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخستوزیر الجزایر، تمدن و فرهنگ غنی دو کشور را پشتوانه مناسبات دوجانبه و اثرگذاری در مسائل بینالمللی خواند و گفت: ایران و الجزایر میتوانند با گسترده و متنوعتر کردن روابط در همه زمینهها، الگویی از مناسبات برادرانه را در دنیا به نمایش گذارند.
دکتر احمدینژاد تصریح کرد: کشورهای مستقل با دیدگاههای انسانی و عادلانه قادرند با ایفای نقش در تحولات بینالمللی بسیاری از معادلات جهانی را به نفع عدالت و برادری اصلاح کنند.
رئیس جمهور با اشاره به مانع تراشی سلطه گران در مسیر پیشرفت و نقش آفرینی کشورهای مستقل در عرصه بین المللی گفت: چنانچه کشورهای مستقل تصمیم گرفته و در جهت عزت و سرافرازی به حرکت درآیند، تمام تهدیدات و موانع به فرصت تبدیل خواهد شد.
دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: کشورها و ملتهای مستقل برای اینکه از فشار نظام سلطه خارج شده و در مسیر پیشرفت قرار بگیرند، باید خود را از ارتباطات نظام حاکم بر جهان آزاد کرده و با اتکا به توانمندیها، امکانات و الگوی بومی خود، حرکت کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه شرایط جهانی به نفع بشریت و عدالت در حال تغییر است، گفت: هیمنه نظام سلطه در همه بخشها با شکست مواجه شده و شرایط کنونی فرصت مناسبی است که کشورهای مستقل با تکیه بر فرهنگ و الگوی بومی خود، در مسیر پیشرفت، عزت و سرافرازی گام برداشته و کشور خود را بسازند.
نخست وزیر الجزایر نیز در این دیدار با بیان اینکه روسای جمهور ایران و الجزایر از دیدگاه و احساس مشترکی نسبت به موضوعات منطقهای و بین المللی برخوردار هستند، تصریح کرد: مسئولین ایران و الجزایر با تفکر انقلابی وتعامل سازنده و مفید در پی تحکیم همه جانبه روابط و حضور فعال در مجامع جهانی هستند.
احمد اویحیی با موفقیت آمیز خواندن مذاکرات خود با معاون اول رییسجمهور اظهار داشت: در جریان مذاکرات مشترک توانستیم گامهای بلندی در راستای تعمیق روابط در بخشهای مختلف به ویژه در زمینه اقتصادی و فرهنگی برداریم.
وی با بیان اینکه تهران و الجزیره در زمینه مبارزه با تروریسم دارای اشتراک نظر هستند، گفت: دامن اسلام از اقدامات تروریستی به دور است و کشورهای اروپایی و غربی بهتر است اندیشه نظامی را کنار گذاشته و با صلح و برادری در کنار ملتها قرار بگیرند.
نخست وزیر الجزایر در ادامه بر همبستگی و حمایت دولت و ملت الجزایر از حق مشروع جمهوری اسلامی ایران در زمینه دستیابی به فناوری صلحآمیز هستهای و رشد و توسعه آن تأکید کرد.
احمدی نژاد در دیدار او یحیی؛
خروج از دایره نظام سلطه لازمه پیشرفت کشورهای مستقل است
رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخست وزیر الجزایر پیشرفت کشورهای مستقل را در گرو خارج شدن از دایره نظام سلطه خواند.
به گزارش خبرگزاری مهر ، دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار نخستوزیر الجزایر، تمدن و فرهنگ غنی دو کشور را پشتوانه مناسبات دوجانبه و اثرگذاری در مسائل بینالمللی خواند و گفت: ایران و الجزایر میتوانند با گسترده و متنوعتر کردن روابط در همه زمینهها، الگویی از مناسبات برادرانه را در دنیا به نمایش گذارند.
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