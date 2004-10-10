ساختماني كه غير قانوني احداث مي شود ، بايد تخريب شود

به گزارش خبرگزاري مهر مهندس محمد هاشم مهيمني در كارگروه حوادث و سوانح غير مترقبه استان گلستان افزود: اقدامات تاميني براي برخورد با ساخت و ساز غير مجاز نيازمند قوت و قدرت بيشتري است.

به گفته وي فعاليت جدي تر پليس ساختمان براي جلوگيري از تخلفات ساخت و ساز ضروري است.وي خاطرنشان كرد مسووليت جان مردم به عهده ماست اگر چه آنان نكات ايمني را در ساخت و ساز رعايت نكنند.

مهيمني با اشاره به زلزله اخير در استان اضافه كرد: خوشبختانه اين حادثه هيچ تلفات انساني نداشته است.وي تصريح كرد: اين حادثه هشدار جدي براي ماست كه در انجام وظيفه خود به ويژه در امر نظارت بر ساخت و ساز و امدادرساني كوشاتر باشيم.

استاندار گلستان يادآور شد: مقاومت در مقابل ساخت و ساز خلاف و تاكيد بر استحكام ساختانها از برنامه هايي است كه توجه به آن الزامي است.

مهيمني با تاكيد بر ارتباط سريع اعضاي ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه با مديران اين ستاد در زمان حادثه افزود: فرمانداران و اعضاي ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه بايد در اسرع وقت با مديران اين ستاد تماس گرفته و گزارش خود را ارايه دهند.

وي يادآور شد: طراحي چند نقطه براي اسكان آسيب ديدگان حوادث احتمالي غير مترقبه استان كه در آن امكانات اوليه زندگي و امداد فراهم است مي بايست در دستور كار اين ستاد قرار گيرد.

به گفته وي مي توان با طراحي مكانيزمي مناسب، اجراي اين طرح و امداد به آسيب ديدگان را به بخش خصوصي واگذار كرد.