برنامه بررسی صندوق توسعه ملی در کمیسیون تلفیق / مهلت اعلام نظر نمایندگان

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر قادری عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیسیون دوشنبه شب تشکیل جلسه داد، گفت: بررسی مواد مرعا مانده از برنامه پنجم توسعه و موضوع صندوق توسعه ملی پس از تعیین زمان از سوی هیات رییسه مجلس و تلفیق در دستور کار کمیسیون قرار خواهد گرفت.

وی گفت : در جلسه امشب نظرهای بسیاری در خصوص زمان تشکیل جلسه‌های کمیسیون تلفیق مطرح شد، اما با توجه به اینکه صحن علنی برای بررسی برنامه پنجم توسعه باید 6 تا 8 ساعت جلسه داشته باشد، تصمیم گیری آن بر عهده هیئت رییسه مجلس و هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق قرار گرفت.

نماینده مردم شیراز در مجلس گفت: برخی از نمایندگان نظرشان بر این بود که صحن کار خود را از ساعت 6 صبح شروع کند و کمیسیون عصر جلسه داشته باشد و دوستان دیگر پیشنهاد داشتند روند تشکیل جلسه های مجلس مانند روال قبل باشد و کمیسیون پس از نماز مغرب و عشا 2 ساعت جلسه داشته باشد.

عضو کمیسیون تلفیق با بیان اینکه تصمیم‌ نهایی در این خصوص ظرف دو روز آینده مشخص خواهد شد، افزود: با توجه به اینکه پیش نویس مواد صندوق توسعه ملی در اختیار اعضای کمیسیون قرار گرفته بود، در نظر داشتیم به این مواد ورود کنیم اما نمایندگان آمادگی لازم را نداشتند.



قادری اظهار داشت: همچنین در این جلسه مقرر شد نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی تا روز شنبه پیشنهادهای خود را در خصوص صندوق توسعه ملی به دبیر کمیسیون تلفیق تقدیم کنند.

