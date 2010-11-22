کریم باقری از پرسپولیس رفت / شماره 6 خسته از نیمکت نشینی

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری پس از بازی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل داماش گیلان در جام حذفی که با برتری سرخپوشان همراه شد از حضور در تمرینات سر باز زد.

گفته می شود عدم حضور در ترکیب پرسپولیس و نیمکت نشینی دلیل باقری برای کناره گیری از پرسپولیس است.

محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با تایید این خبر گفت: دلیل ناراحتی کریم باقری نیمکت نشینی است ولی با توجه به سابقه و حرمت کریم باقری به طور حتم در روزهای آتی جلسه ای برگزار می شود تا مشکلات رفع و کریم باقری بار دیگر در تمرینات حضور یابد.