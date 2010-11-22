  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۱ آذر ۱۳۸۹، ۲۳:۳۴

خوردبین هم تایید کرد ؛

کریم باقری از پرسپولیس رفت / شماره 6 خسته از نیمکت نشینی

کریم باقری از پرسپولیس رفت / شماره 6 خسته از نیمکت نشینی

کریم باقری کاپیتان با سابقه تیم فوتبال پرسپولیس که امروز دوشنبه در تمرینات این تیم شرکت نکرد اعلام کرده دیگر حاضر به حضور در تمرینات نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، کریم باقری پس از بازی تیم فوتبال پرسپولیس مقابل داماش گیلان در جام حذفی که با برتری سرخپوشان همراه شد از حضور در تمرینات سر باز زد.

گفته می شود عدم حضور در ترکیب پرسپولیس و نیمکت نشینی دلیل باقری برای کناره گیری از پرسپولیس است.

محمود خوردبین سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس با تایید این خبر گفت: دلیل ناراحتی کریم باقری نیمکت نشینی است ولی با توجه به سابقه و حرمت کریم باقری به طور حتم در روزهای آتی جلسه ای برگزار می شود تا مشکلات رفع و کریم باقری بار دیگر در تمرینات حضور یابد.

کد مطلب 1196846

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها