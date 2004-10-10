اتاق بحران در اين استان گلستان طراحي مي شود

به گزارش خبرگزاري مهر ابراهيم كريمي در كارگروه ستاد حوادث غير مترقبه استان گلستان افزود: اين اتاق با استحكام بالا طراحي مي شود تا اعضاي ستاد سريعا پس از حادثه در آن جا حضور يافته و اوضاع را كنترل كنند.

به گفته وي با عضويت روابط عمومي استانداري در ستاد به عنوان مسوول اطلاع رساني ستاد حوادث و سوانح غير مترقبه مي توان نقش موثري در اطلاع رساني به افكار عمومي ايفا كرد.

وي تصريح كرد: اطلاع رساني به موقع موجب پيشگيري از بسياري از خسارات پس از حادثه مي شود.

كريمي با اشاره به فقدان تلفات انساني ناشي از زلزله اخير در استان اضافه كرد : خوشبختانه در اين حادثه تلفات جاني نداشته ايم و تنها 215 نفر پس از حادثه به اورژانس مراجعه كرده اند.

وي ادامه داد: 150 نفر از اين مراجعه كنندگان دچار جراحت سطحي شده و باقي اين افراد نيز با جراحي سرپايي مداوا شده اند، تصريح كرد : تاكنون گزارشي از وضعيت تخريب واحدهاي مسكوني در استان به ستاد ارايه نشده است.

كريمي يادآور شد : طي 24 ساعت آينده گزارش نهايي از آخرين وضعيت استان پس از وقوع زلزله تهيه و ارايه خواهد شد.

وي با تشكر از آتش نشاني شهرداري گرگان به دليل سرعت در امداد رساني به حادثه ديدگان خاطرنشان كرد: تقريبا آماده به كارترين دستگاه در زمان وقوع زلزله آتش نشاني شهرداري ها بوده اند.

وي تصريح كرد: اعضاي ستاد سوانح و حوادث غير مترقبه و فرمانداران موظف هستند پس از حادثه با ستاد تماس گرفته و در ستاد حضور يابند.

كريمي در ادامه با اشاره به خسارات سيل اخير در استان گلستان گفت: در سيل اخير مجموعا 352 واحد دچار آسيب ديدگي جزيي و 498 واحد نيز تخريب كلي شده اند.

به گفته وي مجموع اعتبار لازم براي احداث و تعمير اين واحدها 16 ميليارد و 700 ميليون ريال است.