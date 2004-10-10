" پشت پرده مه " بهترين فيلم جشنواره اصفهان از قلم افتاد

به گزارش خبر نگار سينمايي "مهر" : خبرنگاران و نمايندگان رسانه هاي گروهي ساعاتي قبل از برگزاري مراسم اختتاميه نوزدهيمن جشنواره بين المللي فيلم هاي كودكان و نوجوانان اصفهان طبق روال ديگر رقابت هاي مشابه و در جهت اطلاع رساني سريع مهمترين خبر جشنواره پيگير فهرست برگزيدگان شدند . اما علي رغم اينكه اين فهرست شب گذشته بطور كامل و بدون نقص در اختيار نشريه روزانه جشنواره قرار گرفته بود تا ساعتي قبل از برگزاري مراسم به خبرنگاران ارائه نشد . در نهايت نيز روابط عمومي جشنواره اقدام به ارسال فهرست به مراكز خبري كرد و اين اسامي را دراختيار خبر نگاران حاضر در اصفهان قرار نداد . در نتيجه خبر ارسالي با نواقص چشمگير بسيار در روزنامه هاي روز گذشته به چاپ رسيد . عصر ديروز در ادامه بروز اين نقص فهرست درست اسامي از سوي روابط عمومي جشنواره اعلام شد .





عليرضا شيخ الاسلامي( بازيگر ناشنوا ) در نمايي از فيلم پشت پرده مه

در اين ميان فيلم" پشت پرده مه "با دريافت دو جايزه اصلي بهترين فيلم و بهترين بازيگر از كمترين امكان اطلاع رساني محروم شد . ديگر برگزيدگان بخش مسابقه ايران و همچنين برگزيدگان هيات داروان سيفژ وهيات داوران مجمع سينماي كودك و نوجوان نيز مانند اين فيلم بكلي از تيتر و متن روزنامه ها و رسانه هاي گروهي حذف شدند. علاوه براين فيلم هاي برگزيده بخش بين الملل در تنظيم خبر ارسالي به عنوان تنها برگزيدگان جشنواره معرفي شدند .

شايان ذكر است با توجه به ارتقاء سطح كيفي و نحوه برگزاري جشنواره امسال بروز مشكلي با اين گستره در بديهي ترين بخش برگزاري يعني اطلاع رساني پرسش هاي بسياري را براي شركت كنندگان و برگزار كنندگان جشنواره ايجاد كرد . آن چه مسلم است روابط عمومي جشنواره امسال با توان مضاعف خدمات در خوري را به رسانه ها داده است . دست اندر كاران روابط عمومي جشنواره سال هاست در اين حوزه فعاليت مي كنند و لازم است ريشه هاي اين نارسايي در جاي ديگري پيگيري شود . با اين همه روابط عمومي جشنواره ساعت 18 روز گذشته فهرست تكميلي برگزيدگان را به شرح زير اعلام كرد :



برگزيدگان بخش مسابقه سينماي ايران :



پروانه زرين بهترين فيلم بلند : پشت پرده مه

پروانه زرين بهترين فيلم كوتاه: سفر بيداري به خاطر تكنيك اجرايي و فضا سازي ايراني

پروانه زرين بهترين كارگرداني فيلم بلند : غلامرضا رمضاني ، حيات

پروانه زرين بهترين فيلم نامه : آلبوم رضا حيدرنژاد

پروانه زرين بهترين بازيگر كودك و نوجوان : پشت پرده مه ، عليرضا شيخ الاسلامي

پروانه زرين جايزه ويژه هيات داوران : لاك پشت ها هم پرواز مي كنند، بهمن قبادي

پروانه زرين اثر ويديويي بلند به علت تعداد كم معرفي نمي شود

پروانه زرين ويديويي كوتاه : سپيد و سياه ، هاله چهله زاده

ديپلم افتخار به فيلم فال قهوه ساخته سارا سعيدان

پروانه زرين بهترين فيلم درباره كودك: ژنرال و بادبادك ، محمد علي سليمان زاده





آراي هيات داوران سيفژ نيز عبارت اند از :



فيلم : كلاس پرنده

كارگردان : تومي ويگاند

تهيه كننده : سوشي رايش ، پتر زنك

كشور : آلمان

اين فيلم به دليل رويكرد آموزشي ، انساني و واقع گرايانه و سرگرم كننده اش شايسته تقدير است . فيلم نامه آن بر ارزش هاي دوستي و روابط انساني تاكيد مي كند . اتحاد كودكان براي رسيدن به هدفي واحد به زيبايي و يا طنز به تصوير كشيده شده است. مهارت سينمايي در اين فيلم چشمگير است.



هيات داوران مجمع سينماي كودك و نوجوان نيز راي خود را بدين شرح اعلام كردند:



هيات داوران مجمع سينماي كودك و نوجوان مشتابق بود كه آيين نامه داوري مجمع اجازه اهداي جوايز بيش تري را مي داد تا مي توانست از ارزش هاي آثاري نظيركوچه هاي باريك ، پشت پرده مه ، آلبوم ، گلي براي مردم و ژنرال و بادبادك تقدير به عمل آورد.

جايزه بهترين فيلم اهدا مي شود به لاك پشت ها هم پرواز مي كنند ساخته بهمن قبادي

جايزه بهترين كارگرداني اهدا مي شود به احمد طالبي نژاد براي كارگرداني فيلم من بن لادن نيستم

جايزه بهترين فيلم نامه اهدا مي شود به مجتبي خشك دامن نويسنده فيلم نامه و طراح قصه فيلم حيات

جايزه ويژه هيات داوران صرفا به خاطر تلاش در جهت جذب مخاطب به فيلم دربه درها به كارگرداني امير حسين صديق اهدا مي شود.

