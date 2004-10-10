260 هزار پناهنده مهاجر در ايران در انتخابات رياست جمهوري شركت كردند

به گزارش خبرنگار"مهر"، در اين كنفرانس مطبوعاتي "كريگ جنيس" رييس هيئت راي گيري خارج از كشور سازمان بين المللي مهاجرت، "اندرس اسميت سرانو" رييس دفتر رابط هيئت ويژه سازمان ملل در امور افغانستان و محمد فياض و اليزا غبار مشاوران ارشد سازمان ملل در امور افغانستان حضور داشتند.

در اين كنفرانس خبري شركت كنندگان در ابتدا توضيحاتي درباره چگونگي برگزاري انتخابات به ويژه در ميان اتباع افغاني حاضر در جمهوري اسلامي ايران ارائه كردند و در ادامه به سوالات خبرنگاران رسانه هاي داخلي و خارجي پاسخ دادند.

در ابتدا "فردريك لاينز" نماينده ارشد سازمان ملل در ايران ضمن آنكه انتخابات روز گذشته در افغانستان را گام مهمي براي اين كشور و براي كشورهاي منطقه خواند، به مناسبت برگزاري موفقيت آميز و صلح آميز انتخابات روز گذشته در افغانستان تبريك گفت و از سوي جامعه سازمان ملل از دولت ايران، وزرات امور خارجه، اداره امور اتباع خارجي و به ويژه از پليس ايران تقدير و تشكر كرد.

وي ابراز اميدواري كرد كه همكاري امنيتي ايران با سازمان ملل تا رسيدن آراء به كابل ادامه پيدا كند.

لاينز در ادامه با تشكر از سازمان بين المللي مهاجرت تصريح كرد كه عمليات سازماندهي راي گيري از اتباع افغاني حاضر در ايران از پنجاه روز قبل آغاز شد و فرصت بسيار كم بود .

"كريگ جنيس" رييس هيئت راي گيري خارج از كشور سازمان بين المللي مهاجرت نيز با تشكر از كمك هاي سازمان ملل اعلام كرد كه 1126 پايگاه راي گيري در 125 مركز واقع در 7 استان ايران عمليات راي گيري از افغاني هاي مقيم ايران را انجام دادند.

جنيس با اشاره به اين موضوع كه مراكز راي گيري ايران راس ساعت 8 صبح روز شنبه آماده راي گيري از داوطلبان بودند، خاطرنشان كرد: طبق آمار به دست آمده 260 هزار تن از افغاني ها توانستند در ايران در انتخابات ملي كشورشان شركت كنند و آراء خود را به صندوق ها بيندازند. با احتساب 580 هزار افغاني كه در پاكستان راي دادند مي توان گفت كه رويهم رفته 800 هزار افغاني كه در كشور خود حضور ندارند توانستند در انتخابات رياست جمهوري كشورشان شركت كنند.

رييس هيئت راي گيري خارج از كشور همچنين اعلام كرد كه 24 ناظر بين المللي و 110 نماينده كانديدها بر روند برگزاري انتخابات نظارت و كنترل داشتند.

وي همچنين گفت كه انتخابات به شكلي كاملا ايمن و آرام انجام شد و تمامي صندوق ها تا نيمه شب شنبه به انبارهاي امني انتقال يافت كه از آنجا به كابل ارسال شود.

جنيس اعلام كرد كه آراء جمع آوري شده در تاريخ 12 يا 13 اكتبر به كابل منتقل خواهد شد.

محمد فياض مشاور ارشد سازمان ملل در امور افغانستان هم در ادامه انتخابات ديروز را فرصتي طلايي براي مردم افغانستان خواند و با اشاره به استقبال گرم افغان ها از انتخابات گفت امنيت و استقبال در انتخابات ديروز عالي بود.

وي برگزار شدن انتخابات در استان هاي محدود، روز كاري و ساعت محدود به 16 را دلايلي دانست كه سبب شد تمام افغاني هاي حاضر در ايران نتوانند در انتخابات شركت كنند.

فياض اعلام كرد كه در ايران 48 درصد از راي دهندگان را خانم هاي افغاني تشكيل مي دادند.

اليزا غبار ديگر مشاور سازمان ملل در امور افغانستان نيز درمورد تحريم انتخابات از سوي برخي از كانديدها ادعا كرد كه تاثير چنداني بر راي دهندگان نداشته است و افغان ها اين نخستين فرصت براي راي دادن را از دست نداده اند.