اعلمي : مجلس هفتم همچنان از ادامه همكاري هاي اقتصادي با آلمان حمايت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر ، در اين ديدار اعلمي با اشاره به نقش گروههاي دوستي پارلماني در توسعه وتحكيم روابط جهان ملتها بر آمادگي گروه دوستي ايران و آلمان براي تقويت و تعميق روابط دو جانبه تاكيد كرد و گفت : با توجه به مشتركات فراوان فرهنگي ، تاريخي ، سياسي و اقتصادي ميان ايران و آلمان هنوز از ظرفيت هاي موجود براي ارتقاء روابط استفاده بهينه نشده و ما در گروه دوستي تمام تلاش خود را در اين راستا بكارخواهيم گرفت.

وي همچنين از گروه مقابل در مجلس آلمان خواست نقش خود را در اين زمينه ايفا كند اعلمي در ادامه به بحث پيرامون تحولات عراق و افغانستان پرداخت و اظهار داشت: ما تحولات عراق و افغانستان را مثبت ارزيابي مي كنيم و در اين راستا نزديكترين تعامل را با اتحاديه اروپا داشته ايم و بيشترين همكاري را با كشورهايي كه به دنبال استقرار دمكراسي در اين دو كشور بوده اند بعمل آورده ايم .

وي ابراز اميدواري كرد كه كشورهاي متجاوز هر چه زودتر خاك اين دو كشور را ترك كنند تاخود مردم حاكميت را به دست گيرند.

اعلمي در پايان ضمن ارايه به توضيحاتي پيرامون روند خصوصي سازي و تسهيل سرمايه گذاري خارجي در ايران ياد آور شد: مجلس هفتم همانند مجلس ششم از هر گروه همكاري دو كشور بويژه در زمينه همكاريهاي اقتصادي حمايت كرده و تمام تلاش خود را براي بر طرف كردن موانع بكار خواهد گرفت.

وي اظهار اميدواري كرد : آلماني ها نيز همانند سابق اجازه ندهند روابط اقتصادي تحت الشعاع سياست خارجي قرار گيرد.

خانم اشميت نيز ضمن تاييد سخنان اعلمي بر عزم كشورش مبني بر بسط و توسعه همكاريهاي اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران تاكيد كرد و گفت: آلمان علاقه ويژه اي براي سرمايه گذاري در ايران دارد.

وي در اين راستا خواستار مبادله اسناد براي تضمين سرمايه گذاري شد.

وي همچنين بر اهميت گروههاي دوستي پارلماني در گسترش روابط همه جانبه تاكيد كرد و خواستار تلاش بيشتر در گروه در اين خصوص گرديد.