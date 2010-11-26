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۵ آذر ۱۳۸۹، ۸:۰۱

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

سپهوند: مشکل شغلی باعث شد مدال نگیرم/ کرایه خانه‌ام را هنوز نداده‌ام!

سپهوند: مشکل شغلی باعث شد مدال نگیرم/ کرایه خانه‌ام را هنوز نداده‌ام!

بوکسور وزن 69 - کیلوگرم ایران پس از حذف از بازی های آسیایی گفت: معضلات و مشکلات همیشگی کاری یک سال و نیم مرا از تمرین و اردو عقب انداخت و به همین دلیل دستم از مدال بازی های آسیایی کوتاه ماند.

مرتضی سپهوند که در بازیهای آسیایی با شکست برابر نماینده چین با نتیجه 13 بر 6، از دور رقابت های بوکس بازی های آسیایی کنار رفت، در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو اظهار داشت: با آمادگی نسبی در این بازی ها شرکت کردم و به همین دلیل نتوانستم کاری که می خواهم را انجام دهم.

وی ادامه داد: آمادگی کامل و صد درصد برای حضور در بازی های آسیایی نداشتم چون یک سال و نیم از تمرین و اردو دور بودم. من فقط با دو ماه تمرین مهیای حضور در بازی های آسیایی شدم. طبیعی است در این شرایط و در حالی که حریف چینی خیلی بهتر از من بود، نمی‌توانستم کاری انجام دهم.

بوکسور وزن 69 - کیلوگرم کشورمان تصریح کرد: من باید می باختم اما نه با این اختلاف. داور در شکست من با این اختلاف امتیاز مقصر است. اما در هر صورت شرمنده هستم که نتوانستم در افزایش تعداد مدال های کاروان ورزش کشورم نقشی داشته باشم.

سپهوند در مورد دوری یک سال و نیمی خود از اردوها و تمرینات تیم ملی و علت آن به خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو گفت: ملی پوشم اما همچنان باید برای همراهی تیم ملی در اردوها و تمرینات از وزارت نفت مرخصی بگیرم چون نحوه همکاری من با این وزارتخانه به صورت "شرکتی" است.

وی با بیان اینکه مرخصی در طول سال هم سقف مشخصی دارد، خاطرنشان کرد: در هر صورت به خاطرهمین مسائل و برای اینکه برای خرج و مخارج زندگی به مشکلی بر نخورم مجبور شدم یک سال و نیم از تمرین و حضور در اردو دست بکشم.

بوکسور وزن 69 - کیلوگرم کشورمان با تاکید بر اینکه به هنگام حضور در اردوهای تیم ملی حقوقی از محل کارش دریافت نمی کند، تصریح کرد: در این شرایط مجبورم به حقوق تیم ملی بسنده کنم. همین الان هم خانواده ام را بدون هزینه رها کردم و به اینجا آمدم. کرایه خانه هم نداده ام. در طول بازی ها علاوه بر مسابقات حواسم به اینگونه مسائل بود و به خاطر آنها مشغله فکری داشتم.

مرتضی سپهوند تاکید کرد: در هر صورت به خاطر مسائل کاری و دغدغه های آن دستم از مدال بازی های آسیایی خالی ماند و از این بازی ها فقط شرمندگی برایم ماند.

کد مطلب 1196927

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