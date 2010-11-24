رفع دغدغه دانش آموزان دلفانی با احداث پل

به گزارش خبرنگار مهر در شهرستان دلفان، انتشار گزارش خبرگزاری مهر در مورد عبور دانش آموزان دلفانی از رودخانه برای حضور در کلاس درس واکنشهای زیادی در سطح لرستان و کشور به دنبال داشت که با وجود برخوردهای تلخ و تند تعداد معدودی از مسئولان عملکرد برخی از مسئولان دلفانی این تلخی را به شیرینی مبدل ساخت.

یکی از کسانی که در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر به دنبال بهترین راه ممکن یعنی حل مشکل دانش آموزان روستای زلیوا رفت، فرماندار شهرستان دلفان بود که پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر برای بازدید از روستا و گفتگو با اهالی روستای زلیوا در سطح این روستا حضور یافت.

در نهایت با پیگیریهای انجام شده از سوی مسئولان این شهرستان ساخت پل بر روی رودخانه حد فاصل میان دو روستای زلیوا و سرخانجوب آغاز شد تا مراحل اجرایی این پل به نقطه پایان نزدیک شود.

احداث پل میان دو روستای زلیوا و سرخانجوب

فرماندار شهرستان دلفان در این رابطه به خبرنگار مهر در این شهرستان گفت: با انعکاس مشکلات موجود در این زمینه توسط خبرگزاری مهر با هماهنگی های صورت گرفته با همکاری اداره کل راه و ترابری استان کار احداث این پل با فوریت در دستور کار قرار گرفت.

پل روستای زلیوا عید غدیر افتتاح می شود

حجت الله نصیری پور با اشاره به صرف هزینه های پایین برای احداث این پل، خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی این پل دارای 80 درصد پیشرفت فیزیکی است که امید می رود همزمان با عید سعید غدیر خم به بهره برداری برسد.

وی با بیان اینکه با احداث این پل علاوه بر رفع مشکلات دانش آموزان مشکل ارتباطی دو روستای زلیوا و سرخانجوب نیز رفع خواهد شد، خاطرنشان کرد: با ایجاد این پل مشکل مردم این دو روستا برای استفاده از امکاناتی چون پست بانک، خانه بهداشت و نانوایی که به صورت مشترک است، رفع خواهد شد.

فرماندار شهرستان دلفان با بیان اینکه این پل به صورتی ساخته شده است که امکان تردد ماشین نیز بر روی آن وجود دارد، یادآور شد: برای ساخت این پل اعتباری بالغ بر 10 میلیون تومان هزینه شده است.

دانش آموزانی که برای مدرسه رفتن به آب می زدند!

مردم روستای زلیوا نیز با ارسال نامه ای از خبرگزاری مهر به خاطر انعکاس مشکلات و از مسئولان به دلیل توجه ویژه برای رفع مشکلات دانش آموزان روستایی تقدیر کردند.

دانش آموزان روستای زلیوا شهرستان دلفان پیش از احداث پل مجبور بودند روزی دو بار برای رفتن به مدرسه عرض رودخانه موجود بین این روستا و روستای سرخانجوب را به آب بزنند که این امر موجب نگرانی والدین این دانش آموزان شده بود که با انعکاس مشکلات این دانش آموزان در خبرگزاری مهر به همت مسئولان شهرستان دلفان این مشکل رفع شد.

تهدید به جلب خبرنگار مهر به دلیل انعکاس مشکلات دانش آموزان روستایی

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دلفان با وجود رفع مشکل دانش آموزان با گزارش خبرنگار مهر با حضور در محاکم قضایی اقدام به شکایت علیه خبرنگار مهر کرده است که این امر جای تامل دارد.

در حالی که وزیر آموزش و پرورش رفع مشکلات دانش آموزان در مناطق محروم را از اولویتهای خود خوانده است، یک خبرنگار به دلیل انعکاس مشکلات دانش آموزان یک روستای محروم با فرستادن اخطاریه و تهدید به صدور حکم جلب تحت فشار قرار می گیرد که این امر به نظر می رسد نیازمند توجه ویژه مسئولان در این زمینه است.

اخطاریه و تهدید به جلب برای خبرنگار مهر به دلیل انعکاس مشکلات مردم

حل مشکل دانش آموزان دلفانی با احداث پل حکایت از صداقت و شفافیت مهر در اطلاع رسانی دارد که در نهایت منجر به حل مشکل از سوی مسئولان دلسوز این شهرستان شد. امام جمعه این شهرستان نیز در حرکتی نمادین و قابل تامل از جسارت و تلاش خبرنگار مهر به دلیل انعکاس مشکلات دانش آموزان محروم روستایی با ارسال لوح تقدیر، تجلیل کرد.

از سوی دیگر مردم روستای زلیوا نیز با فرستادن نامه ای با امضای اهالی روستا و با مهر شورای اسلامی روستای زلیوا به دفتر خبرگزاری مهر از پیگیری های این خبرگزاری برای رفع مشکلات دانش آموزان این روستا تقدیر و تشکر کرده اند.