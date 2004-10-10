مناظره بوش وكري؛ گفتگوي كر و لال ها

هر دو نامزد تلاش كردند تا از طريق طرح مسائل حاشيه اي افكار عمومي آمريكا را به سوي خود جلب كنند.

جان كري نامزد حزب دمكرات ، جرج بوش را به دروغگوئي در مورد عراق متهم كرد ومتقابلا نامزد حزب جمهوري خواه، كري را به ضعف در ارزيابي مسائل امنيتي آمريكا متهم كرد.

بوش در توجيه حمله خود به عراق ، تامين امنيت كلان وپايدار آمريكا را بهانه قرار داد و به مسائل داخلي پرداخت، در حالي كه كري موضوع بحث را به سياست خارجي و قتل بيش از يكهزارسرباز آمريكايي در عراق كشاند وآن را اوج ضعف سياست بوش توصيف كرد.

آنچه در تجزيه وتحليل مناظره بوش و كري قابل بحث مي باشد ، اين است كه هردو نامزد، موضوع رژيم صهيونيستي و همسويي با سياست هاي سر كوبگرانه اين رژيم را مهمترين ركن سياست خارجي خود مي دانند.

با اين كه مناظره خشك وبي روح بوش وكري اطلاعات جديدي به بينندگان بويژه مردم آمريكا نداد ، اما سوالات زيادي در ذهن ملتهاي جهان همچنان بي پاسخ باقي مانده است.

مردم جهان بويژه خاورميانه كه بخش مهمي از كانون منازعات جهاني را تشكيل مي دهند، از خود سوال مي كنند كه هر يك از نامزدهاي دو حزب امريكا در صورت پيروزي در انتخابات چه راهكاري براي حل مشكلات منطقه ومقابله با تروريسم جهاني دارند؟.

آيا حمايت بي قيد وشرط از رژيم صهيونيستي و آزاد گذاشتن اسرائيل براي كشتار ملت بي دفاع فلسطين ، مي تواند در دراز مدت به حل بحران موجود خاورميانه كمك كند؟.

جان كري وجرج بوش هردو در اين شرايط خاص دست نياز به سوي لابي صهيونيستي براي كسب آراء يهوديان دراز كرده اند اما آيا اين دو نامزد بدون تدوين يك استراتژي منصفانه براي اعطاي حقوق ملت فلسطين واجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت مي توانند با چالش هاي موجود در منطقه بحران زده خاورميانه مقابله كنند؟.

فلسطين يكي از مهمترين كانون هاي بحران جهان است وبدون حل ريشه اي آن هيچ يك ازروساي جمهوري آينده آمريكا نخواهند توانست امنيت فرا مرزي شهروندان آمريكا را تامين كنند زيرا برخورد دو گانه سياستگزاران آمريكا با پديده تروريسم بين المللي اوضاع فعلي جهان را پيچيده تر خواهد كرد.

از ديگر چالش هايي كه رئيس جمهوري آينده آمريكا با آن روبرو است، مساله عراق است .

عراق در حال حاضر دومين كانون بحران منطقه به شمار مي آيد وادامه كشتار مردم اين كشور توسط ارتش اشغالگر امريكا بطور قطع آينده اشغالگران را با مخاطرات شديدي روبرو خواهد كرد.

بنابراين هم بوش وهم كري بايد مردم آمريكا وافكار عمومي جهان را قانع كنند كه براي اين دو كانون بحراني خاورميانه چه راه حلي ارائه مي دهند ودر صورت پيروزي چه سياستي را براي برون رفت از بحران فعلي منطقه دنبال خواهند كرد.

در غير اين صورت ادامه مناظره دو نامزد حزب دمكرات وجمهوري خواه وفرارآنان از پردازش به مسائل كلان وسياست خارجي ومساله تروريسم بين المللي ، به صحنه تاتري مي ماند كه بازيگران آن را كر ولال ها تشكيل مي دهند.

