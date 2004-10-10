نخستين مسابقه نمايشنامه نويسي كوثر برگزار مي شود

به گزاري خبرگزاري مهر مريم پوريامين مدير اين اداره اعلام كرد : مسابقه در هفت محور1- نقش زن و انقلاب و ارتقاء منزلت زنان 2- نقش زن در تعالي فرهنگ اجتماع ، هنر و تمدن اسلامي 3 - زن، تجلي ايثار و شهادت و بيداري اسلامي 4- زن، خودباوري و افتخار ملي 5- نقش زن در خدمت رساني 6- محروميت زدايي و تحقق عدالت اجتماعي 7- زن در پرتو قرآن، امامت و ولايت برگزار مي شود.

مريم پوريامين ضمن اعلام اين مطلب كه دبيرخانه جشنواره تئاتر بانوان نمايشنامه هاي تكراري را نمي پذيرد گفت: اولويت انتخاب با آثاري است كه به نوعي برخوردار از فرهنگ و هويت اسلامي، ايراني و انقلابي باشند و يا به طور خاص به شخصيتهاي زنان در قصص قرآني و صدر اسلامي پرداخته باشند.

مدير كل اداره امور بانوان در پايان اين گفتگو مهلت ارسال آثار را بيستم دي ماه 83 بيان نمود .

گفتني است به برندگان اين مسابقه در مراسم ويژه اي كه به مناسبت دهه فجر برگزار مي شود جوايز ارزنده اي اهدا خواهد شد.