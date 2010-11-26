  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۵ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

لغو حکم مدیریت مجتمع آموزشی به دلیل مرگ دانش آموز

لغو حکم مدیریت مجتمع آموزشی به دلیل مرگ دانش آموز

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان گفت: حکم مدیریت مجتمع آموزشی و مدیر مدرسه شبانه روزی روستای چاه رحمان به دلیل سهل انگاری در مرگ دانش آموز لغو شد.

ابراهیم اعتصام در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: با مدیران مجتمع و مدرسه طبق قانون برخورد می شود و امیدواریم از این پس شاهد چنین مواردی در مدارس کشور و به خصوص استان ما نباشیم.

دوم آبان ماه خوابگاه مدرسه شبانه روزی روستای چاه رحمان به دلیل اتصال برق، آتش گرفت که در پی آن یک دانش آموز کشته و چند نفر نیز مجروح شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان همچنین درباره مرگ دانش آموز زاهدانی که گفته می شود بر اثر ضربه کتاب معلم کشته شده گفت: هنوز علت مرگ این دانش آموز مشخص نشده است و پرونده وی همچنان مفتوح است.

اعتصام افزود: معلم متهم همچنان در بازداشت به سر می برد تا نتیجه نهایی پزشک قانونی و قاضی پرونده مشخص شود.

کد مطلب 1196960

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها