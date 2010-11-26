لغو حکم مدیریت مجتمع آموزشی به دلیل مرگ دانش آموز

ابراهیم اعتصام در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: با مدیران مجتمع و مدرسه طبق قانون برخورد می شود و امیدواریم از این پس شاهد چنین مواردی در مدارس کشور و به خصوص استان ما نباشیم.

دوم آبان ماه خوابگاه مدرسه شبانه روزی روستای چاه رحمان به دلیل اتصال برق، آتش گرفت که در پی آن یک دانش آموز کشته و چند نفر نیز مجروح شدند.

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان همچنین درباره مرگ دانش آموز زاهدانی که گفته می شود بر اثر ضربه کتاب معلم کشته شده گفت: هنوز علت مرگ این دانش آموز مشخص نشده است و پرونده وی همچنان مفتوح است.

اعتصام افزود: معلم متهم همچنان در بازداشت به سر می برد تا نتیجه نهایی پزشک قانونی و قاضی پرونده مشخص شود.