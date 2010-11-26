شاهو ناصری پنجم شد/ عنوان هشتم برای تیم کایاک دو نفره ایران

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در روز پایانی رقابتهای قایقرانی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی صبح امروز جمعه در چند ماده پیگیری شد که در کانوی 200 متر مردان شاهو ناصر از ایران با زمان 42 ثانیه و 180 هزارم ثانیه به عنوان پنجم این دوره از بازیها دست یافت. چینی ها و نماینده قزاقستان عناوین اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

در رقابتهای کایاک دو نفره 200 متر مردان تیم دو نفره ایران متشکل از اروند درویش و علیرضا علی محمدی با ثبت زمان 36 ثانیه و 382 هزار ثانیه به عنوانی بهتر از هشتم دست پیدا نکرد. در این بخش قایقرانانی از ژاپن، ازبکستان و چین مدالهای طلا، نقره و برنز را از آن خود کردند.