خودم فوتباليست بوده ام / پيروزي حق ايران بود

به گزارش خبرنگار"مهر" درحاليكه تمامي حاضران در ورزشگاه محو تماشاي بازي ايران وآلمان شده بودند مردي با كلاهي آبي برسرو لباني خندان وارد جايگاه ويژه خبرنگاران ايراني و آلماني شد و برروي يكي ازصندلي ها آرام گرفت. نگاهها به اوبسيارزياد بود اما كسي باورنمي كرد محمد رضا شجريان هم درورزشگاه حاضر باشد و بازي ايران و آلمان راازنزديك تماشا كند.

استاد شجريان درگفت وگوي اختصاصي با خبرنگار"مهر" با بيان اينكه دردوران جواني فوتباليست بوده وعلاقه زيادي به اين رشته دارد گفت : باوجود اينكه در دوران جواني فوتبال بازي مي كردم اما براي اولين باراست كه به ورزشگاه آزادي تهران مي آيم.

هنرمند محبوب و پيشكسوت كشورمان درمورد ديدارتيم ملي فوتبال كشورمان با آلمان گفت: بازيكنان ايران دراين ديدار فوتبال خوبي را به نمايش گذاشتند و به نظرمن پيروزي حق مسلم آنها بود اما نتوانستند ازموقعيت هاي بدست آمده استفاده كنند.