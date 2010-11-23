ادامه آلودگی هوای تهران تا هفته آینده/ وضعیت کنونی تشدید می شود

پرویز رضازاده در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فصل پاییز زمان پایداری هوا است و در کنار آن کمبود بارش نیز وجود دارد، گفت: همین مسئله موجب تشدید آلودگی هوا به خصوص در تهران که از نظر موقعیت جغرافیایی دارای شرایط ویژه ای است و کوهها اطراف آن را محصور کرده اند می شود.

استانداری تهران فردا چهارشنبه سوم آذرماه را به دلیل آلودگی هوا تعطیل اعلام کرده است.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور ادامه داد: از ابتدای هفته جاری طی اطلاعیه ای اعلام کردیم که میزان آلاینده ها در اواسط هفته افزایش می یابد که همین اتفاق نیز رخ داد که با تعطیلی سه روزه ادارات و مدارس قطعا به میزان زیادی از تشدید آلودگی هوا کاسته می شود.

رضازاده افزود: متاسفانه هفته آینده نیز در تهران بارندگی نداریم و برای بار دیگر این آلودگی افزایش یافته و وضعیت کنونی تشدید می شود.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی کشور تنها راه حل جلوگیری از تشدید آلودگی در تهران را تعطیلی مدارس و ادارات خواند و گفت: تردد بیش از حد خودروها در تهران موجب وارانگی هوا در این فصل می شود که دولت و شهرداری باید برای این وضعیت چاره ای بیندیشند.