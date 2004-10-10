مدت حضور نيروهاي ناتو در افغانستان مشخص نيست

به گزارش خبرگزاري مهر ، " هارالد كويات " رييس كميته نظامي ناتو در ادامه اين گفتگوخاطر نشان ساخت : با توجه به در پيش بودن انتخابات پارلماني افغانستان در بهار سال آينده ناتو درصدد است به تدابير امنيتي خود در اين كشور تداوم دهد .

رييس كميته نظامي ناتو همچنين به " ولت ام زونتاگ " گفت : گروه طالبان براي انجام برخي حملات و اقدامات اغتشاشگرانه برنامه هايي را در دست اجرا دارد كه ناتو همواره در صدد مقابله و جلوگيري از آنهاست .

" كويات " با انتقاد از برخي عملكردهاي نيروهاي حافظ صلح مستقر در افغانستان اظهار داشت: اقدامات نيروهاي حاضر در افغانستان هنوز نتوانسته است رضايت كامل ما را جلب كنند. نيروهاي مستقر در اين كشور بايد بيش از پيش به فعاليت هاي صلح جويانه بپردازند .

وي در ادامه تصريح كرد: تمامي اعضاي ناتو بايد وضع حاكم در افغانستان را جدي تلقي كرده و براي بهبود آن و برقراري ثبات در اين منطقه تلاش هاي خود را مضاعف كنند .

براساس تخمين رييس كميته نظامي ناتو مدت زمان حضور نيروهاي حافظ صلح در افغانستان هنوز مشخص نيست اما آنچه كه قطعي است اين نيروها تا بعد از زمان برگزاري انتخابات پارلماني در اين كشور باقي خواهند ماند .

اين روزنامه در بخش ديگري نوشت : " جاپ هوپ شفر " دبير كل ناتو در سخنان اخير خود خاطر نشان ساخت كه نيروهاي حافظ صلح ناتو بخصوص نيروهاي آلماني مستقر در افغانستان از توانايي كافي براي انجام اقدامات بيشتر در زمينه بهبود وضعيت اين كشور برخوردار هستند .