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۱۵ آذر ۱۳۸۹، ۸:۵۴

ثمری در گفتگو بامهر:

عملکرد اسلالوم در گوانگجو خوب بود/ خدا می‌داند چه وقتی صاحب پیست می‌شویم!

عملکرد اسلالوم در گوانگجو خوب بود/ خدا می‌داند چه وقتی صاحب پیست می‌شویم!

رئیس کمیته اسلالوم معتقد است نتیجه قایقرانان آبهای خروشان با در نظر گرفتن 9 ماه تمرین بدون پیست در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی خوب بوده است.

مصطفی ثمری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم ملی اسلالوم ایران در حالی برای اولین بار راهی بازیهای آسیایی گوانگجو شد که قایقرانان ما 9 ماه بدون داشتن پیست و تنها چند اردوی خارج از کشور را پشت سرگذاشته بودند. قایقرانان ما درگوانگجو پیشرفت خوبی کرده بودند و حتی شانس کسب مدال هم داشتند اما تقلب چینی ها و کمی هم بدشانسی ما باعث شد تا نتوانیم به مدال برسیم.

رئیس کمیته اسلالوم فدراسیون قایقرانی ایران در همین خصوص گفت: ما به همراه 11 کشور دیگر در این رشته اعتراض خود را به طور رسمی درخصوص تقلب چینی ها(حضور بیش از دو قایق در هر ماده) به فدراسیون قایقرانی آسیا و جهان ارسال کردیم اما چون روند برگزاری این مسابقات پیش ازاین به تصویب رسیده بود کاری از دست ما برنمی آمد اما امیدوار هستیم با این اعتراض دیگر شاهد چنین اتفاق تلخی نباشیم.

وی ادامه داد: سازمان تربیت بدنی دستور ساخت پیست اسلالوم(آبهای خروشان)را داده است و خدا می داند این پیست چه زمانی آماده می‌شود. این پیست در تهران و هزینه ساخت آن نزدیک به یک میلیارد تومان برآورد شده است.

ثمری خاطرنشان کرد: اگر پیست داشته باشیم استعدادهای خوبی در کشور داریم و مطمئنا می توانیم در آینده صاحب مدالهای خوشرنگی در این رشته بشویم.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ برنامه ای نداریم، گفت: اردوهای تیم ملی تعطیل شده و مربی تیم ملی هم به کشورش بازگشته است.

کد مطلب 1197020

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