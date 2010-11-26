یوسف سیدمهدوی درباره کارگردانی مجموعه تلویزیونی "قفسی برای پرواز" که تصویرگر بخش‌هایی از دوران جنگ است به خبرنگار مهر گفت: درباره جنگ مجموعه‌هایی تاکنون تهیه و پخش شده است، اما "قفسی برای پرواز" قرار بود نگاهی متفاوت به جنگ داشته باشد، نگاهی که به حاشیه‌های جنگ و آدم‌های آن دوره بود. برای این نگاه از تم سفر استفاده شد. در واقع قهرمان قصه سفری به خرمشهر می‌کند و ما در این سفر به حاشیه‌های جنگ پرداختیم.

وی در ادامه افزود: موضوع سفر همیشه جذابیت دارد و بیننده در سریال "قفسی برای پرواز" همراه قهرمان قصه به مکان‌های مختلف سرک می‌کشد و نگاهش فقط به جای خاصی محدود نمی‌شود. در مکان‌های مختلف با آدم‌های زیادی هم رو به رو می‌شود و کشمکش دارد. در مجموع تغییر مکانی و زمانی زیاد بود و قهرمان قصه با پیشرفت داستان با آدم‌های جدیدتر آشنا می‌شود.

این کارگردان خاطرنشان ساخت: در پنج قسمت این مجموعه با خانواده احسان (امین زندگانی) رو به رو هستیم و بعد از آن تغییرات زیادی در قهرمان قصه می‌بینیم. به هر حال برای هر فیلمسازی جذابیت دارد تا بتواند روی فیلمنامه‌ای کار کند که جذابیت‌های بسیاری برای ساخت دارد. جنگ واقعه مهمی است و تاثیرات زیادی هم در کشور ما داشته است. هشت سال دفاع مقدس زمان کمی نیست. بنابراین می‌توان آثار ماندگاری با این موضوع ساخت، به شرط آنکه از زوایای مختلف به جنگ نگاه کنیم تا بتوانیم آثار متنوعی بسازیم.

سیدمهدوی با اشاره به دشواری‌های ساخت کارهای جنگی گفت: کار کردن در فضاهای واقعی و روز دشواری‌هایش کمتر است، ولی وقتی قرار است درباره دوره‌ای اثری بسازید که از آن زمان سال‌ها گذشته است، مسلماً مکان‌ها تغییر کرده و پیدا کردن لوکیشن کار را سخت می‌کند، چون مکان‌هایی که می‌خواهید در دسترس نیستند. ما برای ساخت آثار تاریخی، جنگی و ... مشکلات زیادی داریم، چرا که شهرک سینمایی مخصوص به آنها نداریم و همین مسئله کار را دشوار می‌کند.

آقای گوهری یک خلاصه 150 صفحه‌ای نوشته بود و نیاز به دوباره نویسی داشت

وی در پاسخ به این سئوال که چرا فیلمنامه این مجموعه همزمان با تصویربرداری بازنویسی می‌شد؟ چرا که منجر به پراکندگی قصه و رها شدن شخصیت‌ها در برخی سکانس‌ها شده است، توضیح داد: آقای گوهری خلاصه‌ای نوشته بود، اما باید دوباره نویسی می‌شد. البته ما برای اینکه دچار مشکل نشویم سعی کردیم به مسیر کلی قصه وفادار باشیم و در این باره تعهد کردیم.

این کارگردان ادامه داد: قصه مجموعه "قفسی برای پرواز" پراکندگی ندارد و ما در هر قسمت باید چند نفر را در قصه حمل می‌کردیم و نمی‌توانستیم مرتب به کاراکترهای مختلف بپردازیم و موازی کار کنیم، چرا که منطقی نبود.

سیدمهدوی درباره اینکه آیا دوباره نویسی در هنگام تصویربرداری تمرکز شما را کمتر نمی‌کرد، گفت: هر کاری مشکلات خودش را دارد. دوباره نویسی همزمان مزایا و معایبی دارد. مزایا این بود که ما لوکیشن‌ها را پیدا می‌کردیم و بعد بر اساس لوکیشن‌ها سکانس‌ها را می‌نوشتیم و معایب آن این بود که برای لوکیشن بعدی آمادگی ذهنی نداشتیم و پیش زمینه را کاهش می‌داد.

وی درباره اینکه این مسئله تمرکز شما را کمتر نمی‌کرد، گفت: نه، چون عوامل حرفه‌ای بودند این مسئله لطمه‌ای به کار نمی‌زد. در واقع توانستیم لوکیشن‌های خوبی برای قصه پیدا کنیم و من هم در طول قصه نظراتم را می‌دادم و با فیلمنامه‌نویسان هماهنگ بودم.

این کارگردان درباره اینکه فیلمنامه گوهری چه نقص‌هایی داشت، توضیح داد: آقای گوهری یک خلاصه 150 صفحه‌ای نوشته بود و نیاز به دوباره نویسی داشت.

سیدمهدوی درباره بازی نه چندان خوب امین زندگانی به ویژه در قسمتی که روز شنبه 29 آبان ماه پخش شد، گفت: به نظر خودم امین زندگانی یکی از بهترین‌هاین نقش‌هایش را بازی کرده و کاملاً از پس نقش احسان برآمده است. ایفای نقش احسان کار ساده‌ای نبود. من از بازی زندگانی راضی هستم. البته تماشاگران هم می‌توانند نظر خودشان را داسته باشند.

وی در پیان افزود: در مجموعه "قفسی برای پرواز" توانستیم بازیگرانی که مدنظر داریم را جذب کنیم. با توجه به تعدد لوکیشن‌ها بازیگران اصلی را انتخاب کردیم و بازیگران نقش‌های دو و سه در حین کار انتخاب می‌شدند. در مجموع از این پروژه رضایت دارم.