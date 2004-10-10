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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۴۲

وزارت امور خارجه روسيه در آستانه ديدار لاوروف از تهران اعلام كرد :

روسيه به همكاري هسته اي خود با ايران ادامه مي دهد

وزارت امور خارجه روسيه در آستانه ديدار سرگي لاوروف وزير امور خارجه روسيه كه عصر امروز وارد تهران مي شود اعلام كرد كه روسيه بدون توجه به فشار هاي خارجي به همكاري هسته اي خود با ايران ادامه خواهد داد .

به گزارش خبر گزاري مهر ، بخش مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت امور خارجه روسيه به خبر گزاري ريا نوستي گفت : سرگي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در طي ديدار خود از تهران در زمينه سفر ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه با ايران با مقامات ايراني بحث و گفتگو خواهد كرد.

الكساندر الكسيف معاون وزير امور خارجه روسيه در اين زمينه گفت: ما اطلاعي از زمان دقيق سفر آتي ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه به ايران نداريم هر چند ما توافق داريم كه اين سفر در آينده اي نزديك اتفاق خواهد افتاد .

بنابراين گزارش لاوروف دراين سفر با مقامات ايراني در زمينه تبادل نظر در باره طيف گسترده همكاريهاي دو جانبه ، مسائل منطقه اي و بين المللي ، مسئله عدم گسترش تسليحات هسته اي و همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي بحث و گفتگو خواهد كرد .

وزارت امور خارجه روسيه خاطر نشان كرد كه مسكو اهميت زيادي به تعميق شراكت با ايران قائل است با توجه به اينكه ايران يك عامل مهم براي ثبات و امنيت در منطقه  است .

الكسيف خاطر نشان كرد : محور گفتگو ها در اين ديدار ، مسائل امنيت بين المللي ، گسترش بيشتر همكاري ايران و روسيه در مبارزه با تروريسم ، قاچاق مواد مخدر و جنايت است . مسكو و تهران كه در حال گفتگو براي اتحاد تلاشهاي بين المللي ضد تروريستي هستند  به ضرورت همكاري صادقانه درمبارزه عليه اين شيطان جهاني بدون داشتن استانداردهاي دو گانه ادامه مي دهند . روسيه احتمال امضاي يك سند جديد در زمينه مبارزه با تروريسم را منتفي ندانست .

موضوع مهم ديگر دراين مذاكرات برنامه هسته اي ايران درزمينه همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود الكسيف دراين زمينه اظهارداشت : روسيه به همكاري خود باايران در زمينه انرژي اتمي صلح آميز ادامه خواهد داد و توجهي به فشار خارجي كه در اين زمينه وجود دارد نخواهد داشت . اين همكاري ، بر اساس سخنان وي در چهارچوب تعهدات بين المللي موجود ادامه خواهدداشت .

جهت اصلي همكاري اقتصادي و تجاري بين ايران و روسيه انرژي مي باشد كه شامل همكاري هسته اي ، فلزكاري ، نفت ، گاز و صنايع شيميايي و حمل و نقل است .

 معاون وزير امور خارجه روسيه تصريح كرد : موضع ما براي شركاي ، همكاران ما در آژانس و همچنين همكاران ايراني ما شناخته شده است .

کد مطلب 119705

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