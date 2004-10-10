روسيه به همكاري هسته اي خود با ايران ادامه مي دهد

به گزارش خبر گزاري مهر ، بخش مطبوعاتي و اطلاع رساني وزارت امور خارجه روسيه به خبر گزاري ريا نوستي گفت : سرگي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در طي ديدار خود از تهران در زمينه سفر ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه با ايران با مقامات ايراني بحث و گفتگو خواهد كرد.



الكساندر الكسيف معاون وزير امور خارجه روسيه در اين زمينه گفت: ما اطلاعي از زمان دقيق سفر آتي ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه به ايران نداريم هر چند ما توافق داريم كه اين سفر در آينده اي نزديك اتفاق خواهد افتاد .



بنابراين گزارش لاوروف دراين سفر با مقامات ايراني در زمينه تبادل نظر در باره طيف گسترده همكاريهاي دو جانبه ، مسائل منطقه اي و بين المللي ، مسئله عدم گسترش تسليحات هسته اي و همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي بحث و گفتگو خواهد كرد .



وزارت امور خارجه روسيه خاطر نشان كرد كه مسكو اهميت زيادي به تعميق شراكت با ايران قائل است با توجه به اينكه ايران يك عامل مهم براي ثبات و امنيت در منطقه است .



الكسيف خاطر نشان كرد : محور گفتگو ها در اين ديدار ، مسائل امنيت بين المللي ، گسترش بيشتر همكاري ايران و روسيه در مبارزه با تروريسم ، قاچاق مواد مخدر و جنايت است . مسكو و تهران كه در حال گفتگو براي اتحاد تلاشهاي بين المللي ضد تروريستي هستند به ضرورت همكاري صادقانه درمبارزه عليه اين شيطان جهاني بدون داشتن استانداردهاي دو گانه ادامه مي دهند . روسيه احتمال امضاي يك سند جديد در زمينه مبارزه با تروريسم را منتفي ندانست .

موضوع مهم ديگر دراين مذاكرات برنامه هسته اي ايران درزمينه همكاري ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد بود الكسيف دراين زمينه اظهارداشت : روسيه به همكاري خود باايران در زمينه انرژي اتمي صلح آميز ادامه خواهد داد و توجهي به فشار خارجي كه در اين زمينه وجود دارد نخواهد داشت . اين همكاري ، بر اساس سخنان وي در چهارچوب تعهدات بين المللي موجود ادامه خواهدداشت .



جهت اصلي همكاري اقتصادي و تجاري بين ايران و روسيه انرژي مي باشد كه شامل همكاري هسته اي ، فلزكاري ، نفت ، گاز و صنايع شيميايي و حمل و نقل است .



معاون وزير امور خارجه روسيه تصريح كرد : موضع ما براي شركاي ، همكاران ما در آژانس و همچنين همكاران ايراني ما شناخته شده است .