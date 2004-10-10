استقبال گسترده مردم آذربايجان از " هفته سينماي نوين ايران " در باكو

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي انجمن سينماي جوانان ايران ، در مراسمي كه با حضور "پولاد بلبل اوغلي" وزير فرهنگ جمهوري آذربايجان " جميل فرج اوف" معاون سينمايي وزارت فرهنگ آذربايجان " محمد آفريده " مدير عامل انجمن سينماي جوانان ايران ، " افشار سليماني " سفير ايران و آذربايجان ، هنرمندان مدعو ايراني ( ابراهيم حاتمي كيا، رهبر قنبري ، مسعود بخشي ، بابك شيرين صفت) و جمع كثيري از مردم آذربايجان ، در بزرگترين سالن سينماي شهر باكو " سالن نظامي گنجوي" برگزار شد ، ابتدا " پولاد بلبل اوغلي" با خوش آمد گويي به ميهمانان ، بر اهميت گسترش روابط فرهنگي و هنري دو كشور همسايه ايران و آذربايجان تاكيد كرد و در ادامه سفير ايران در آذربايجان نيز با اشاره به جايگاه و موفقيت هاي بين المللي سينماي ايران ، از " انجمن سينماي جوانان ايران " براي برنامه ريزي و برگزاري چنين رويدادي ، سپاسگزاري كرد. در انتهاي اين مراسم نيز فيلم سنيمايي " او" ساخته رهبر قنبري و از توليدات " مركز گسترش سينماي مستند و تجربي " به نمايش در آمد كه با استقبال عموم تماشاگران مواجه شد.
گفتني است كه در " هفته سينماي نوين ايران " در جمهوري آذربايجان 13 فيلم كوتاه ( بيگانه و بومي - علي محمد قاسمي ، يوفك - مهوش شيخ الاسلامي ، نوروز گلي - رهبر قنبري ، تلفن - مسعود كرامتي ، زيارت - مهدي جعفري ، خانه كجاست- داريوش ياري ، حفره- وحيد نصيريان ، كندوران ديار آفتاب - محمد رضا عرب ، زبان عاشقي - بابك شيرين صفت ، بيجين چي - هوشنگ فضلي ، يك بعد ازظهر داغ - حسن رشيد قامت ، تز -رضا رخشان) و 5 فيلم سينمايي ( ارتفاع پست - ابراهيم حاتمي كيا ، فرش باد - كمال تبريزي ، پدر - مجيد مجيدي ، او - رهبر قنبري ، پروانه هاي بدرقه مي كنند- محمد ابراهيم معيري ) به نمايش در آمدند كه با استقبال مخاطبين آذري روبرو شد و مطبوعات و راديو - تلويزيون سراسري آذربايجان نيز به انعكاس آن پرداختند .
همچنين ميهماناني ايراني ضمن ديدار بامقامات سينمايي جمهوري آذربايجان و استوديو ملي شهر باكو، در زمينه توليدات مشترك آثار سينمايي و مستند و پخش و عرضه فيلم در آذربايجان ، مذاكره كردند.
نظر شما