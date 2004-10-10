نتيجه آراء انتخابات رياست جمهوري افغانستان دو تا سه هفته ديگر منتشر خواهد شد

به گزارش خبرگزاري مهر، آندرياس اسميت سرانو (Andres Smith Serrano) رييس دفتر نمايندگي ارشد سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) در مصاحبه اختصاصي با خبرگزاري مهر انتخابات رياست جمهوري افغانستان را بسيار خوب ارزيابي كرد و گفت: شرايطي فراهم شد تا مردم افغانستان بتوانند براي نخستين بار در تعيين سرنوشت خود شركت كنند.

رييس دفتر نمايندگي ارشد سازمان ملل در افغانستان انتخابات روز گذشته در افغانستان را فرصتي طلايي براي مردم افغانستان دانشت كه به خوبي از آن استفاده كردند.

وي در ادامه اعلام كرد كه سازمان ملل به عنوان نهادي بين المللي كه در برگزاري انتخابات رياست جمهوري افغانستان تلاش هاي زيادي را متقبل شده است، تا اين لحظه از روند برگزاري اين انتخابات در داخل افغانستان و در حوزه هاي راي گيري ايران و پاكستان رضايت كامل دارد.

سرانو تاكيد كرد كه سازمان ملل تا حدودي آمادگي داشت كه در خلال برگزاري انتخابات برخي مسائل امنيتي ايجاد شود. اما خوشبختانه روند برگزاري انتخابات در تمام نقاط بر اساس مقرارت تعيين شده پيش رفت و هيچ مشكلي ايجاد نشد.

نماينده سازمان ملل در امور افغانستان در ادامه درباره زمان اعلام نتايج انتخابات افغانستان به خبرنگار مهر اعلام كرد كه نتيجه انتخابات رياست جمهوري افغانستان تا 10 يا 15 روز آينده اعلام خواهد شد اما ممكن است اين زمان حداكثر به سه هفته افزايشيابد.

وي درباره انتشار برخي نظر سنجي ها مبني بر اينكه 70 درصد از شركت كنندگان در نظر سنجي اعتقاد دارند كه با وجود نيروهاي خارجي در افغانستان عليرغم برگزاري انتخابات نمي توان به دموكراسي دست پيدا كرد، اظهار داشت: از ديدگاه من چنين نظر سنجي هايي از اعتبار كافي برخوردار نيست و حضور مردم افغانستان در انتخابات روز گذشته نشان داد كه همگي آنها به برگزاري انتخابات اميدوار هستند.

آندرياس اسميت سرانو دليل ديگري براي بي اعتبار شمردن چنين اظهار نظرهايي بر شمرد و تصريح كرد: برگزاري انتخابات در افغانستان با كمك نيروهاي خارجي امكان پذير شد و سازماندهي و ايجاد امنيت براي راي گيري از مسائلي بود كه بدون كمك خارجي ها امكان پذير نمي شد.

رييس دفتر هيئت عالي رتبه كمكي سازمان ملل در افغانستان در پايان تصريح كرد كه مردم افغانستان از برگزاري انتخابات رياست جمهوري و شركت در سرنوشت خود بسيار خرسند و راضي هستند.