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۳ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۷

گزارش خبرنگار مهر از گوانگجو/

محمدی: به وعده‌ای که داده بودم عمل کردیم/ نگران داوری‌ها بودیم

محمدی: به وعده‌ای که داده بودم عمل کردیم/ نگران داوری‌ها بودیم

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد گفت: همانطور که گفته بودم در روز دوم سه فینالیست داریم که به وعده مان عمل کردیم.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، غلامرضا محمدی پس از حضور سه کشتی گیر ایران در فینال رقابتهای کشتی آزاد شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی ضمن بیان این مطلب افزود: درست است که ما در روز اول نتوانستیم به فینال راه پیدا کنیم اما همانطور که قول داده بودم در روز دوم سه فینالیست خواهیم داشت.

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان در مورد مسابقات برگزار شده امروز نیز گفت: با داوری های دیروز نگران کشتی تقوی با اسپیرانوف قزاق بودیم که خوشبختانه مهدی حریفش را برد اما فراموش نکنیم که کشتی های تقوی سخت تر از بقیه بود. مهدی نوروزف ازبک را هم سخت برد و در فینال هم حریف سخت تری دارد.

محمدی در مورد کشتی های جمال میرزایی و راهیابی این کشتی گیر به فینال نیز گفت: جمال به من گفته است که می خواهد در مبارزه فینال کولاک کند.

کد مطلب 1197081

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