سید ضیاء هاشمی به خبرنگار مهر گفت: اختلاف نظر میان تهیه‌کنندگان سینمای ایران موضوعی تازه نیست و سابقه‌ای طولانی دارد، در کار گروهی و صنفی تفاوت نظر و اختلاف رای طبیعی است و نباید این تفاوت‌ها را زیر ذره‌بین برده و بزرگ کرد، در فضایی که جریان اقتصادی وجود دارد تضاد منافع جاری است و بین اعضا تفاوت رای و سلیقه به وجود می‌آید.

وی ادامه داد: در سینمای ایران دو دیدگاه در حوزه تهیه‌کنندگی وجود دارد، جریانی که به دنبال کسب درآمد سالم از راه سرمایه‌گذاری در سینما و تولید فیلم است و جریان دوم که از طریق سرمایه‌های دولتی و نهادهای عمومی فیلم تولید می‌کند و به گیشه وابسته نیست.

این تهیه‌کننده گفت: اگر بین این دو جریان فکر و گروه دیگری وجود دارد بیشتر به منافع شخصی و کوتاه مدت فکر می‌کند، جریانی که منافع درازمدت سینمای ایران را در نظر نمی‌گیرد. آنچه این روزها در رفتار بعضی تهیه‌کنندگان سینما دیده می‌شود نوعی منیت و خودخواهی است که به رفتار و سلوکی می‌انجامد که نابودی سینمای ایران را در پی دارد.

هاشمی افزود: در این فضای پرسوء تفاهم، تهیه‌کنندگان بیشترین لطمه را می‌بینند، سینما متعلق به اهالی سینما است و این اختلاف نظر و تضارب آرا نباید فعالیت‌های حرفه‌ای را مختل کند. در همه جای دنیا اختلاف عقیده درباره تولید فیلم و گرایش‌های سینمایی میان سازندگان فیلم‌های سینمایی وجود دارد و پذیرفته شده اما در ایران فعالیت صنفی و دعوای حاصل از اختلاف سلیقه یکی می‌شود.

تهیه‌کننده "زمهریر" ادامه داد: سندیکایی که در آن اختلاف نظر وجود نداشته باشد پویا و زنده نیست، یک دستی ظاهری و فرمایشی به ذات سینما لطمه می‌زند. دولت نباید پیش از این اجازه تشکیل چهار تشکل را به تهیه‌کنندگان می‌داد، اساسنامه خانه سینما تنها یک صنف را در هر حرفه به رسمیت می‌شناسد و فعالیت این تعداد تشکل در یک حرفه پذیرفتنی نیست.

وی گفت: تشکل‌هایی که وجود دارند صنف نیستند و بیشتر دار و دسته محسوب می‌شوند، خانه سینما نباید با چنین تشکل‌هایی همراه شود. نظریه‌ها و سلایق باید زیر یک سقف جمع شوند. اداره کردن صنف سینمایی با شیوه فدراتیو بیشتر به شوخی شبیه است. نبود صنف قوی باعث شده در این سال‌ها تعداد زیادی پروانه ساخت صادر شود که امنیت شغلی سینماگران را محدود می‌کند.

هاشمی گفت: صنف را نمی‌شود با زورگویی اداره کرد و شیوه فدراتیو به زورگویی مبدل می‌شود، این افراد که پیرو چنین دیدگاهی هستند جایگاهی در صنف ندارند و همکاری خانه سینما با آنها غیرقانونی است. باید منتظر کامل شدن اساسنامه باشیم و پس از آن مجمع عمومی برگزار شود و فعالیت تهیه‌‌کنندگان در یک مجموعه واحد دنبال شود.