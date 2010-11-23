رابطه مستقیم مذاکرات سازش با تداوم شهرک سازی

به گزارش خبرگزاری مهر روزنامه الثوره در مطلبی با عنوان "درسایه مذاکرات شهرک سازی گسترش می یابد" نوشته است: آمریکا با عجز کامل دربرابر اسرائیل بسته های تشویقی بیشتری به این رژیم درمقابل توقف جزئی شهرک سازی داد.

این روزنامه می نویسد: از بررسی رویدادها می توان به این نتیجه رسید که توقف شهرک سازی هرگز فراگیر نخواهد شد بویژه دربیت المقدس که 1300 واحد جدید درآن با وجود مخالفتهای بین المللی ساخته شده است.

الثوره به آمارهای ارائه شده بوسیله سازمان مخالف شهرک سازی موسوم به "صلح الان" مبنی برساخت 800 واحد مسکونی و نیز به نقل از تلویزیون رژیم صهیونیستی مبنی براسکان 66 خانوار یهودی درمنطقه "راس العمود" درجنوب مسجد الاقصی به طور مخفیانه که تعداد خانوارهای یهودی را درحوالی مسجد مقدس به 250 خانوار رسانده، اشاره کرده است.

این روزنامه افزاید: با این اوصاف خروج رژیم اسرائیل از اراضی 1967 محال به نظرمی رسد زیرا باید تکلیف همه شهرکهای ساخته شده مشخص شود.

الثوره درادامه می نویسد: موضوع به مذاکرات سازش و توقف شهرک سازی یا عدم آن بر نمی گردد بویژه که درسایه مذاکرات شهرک سازی رشد مضاعفی یافته، بلکه موضوع به اشغال مربوط می شود زیرا هر اقدامی به غیراز پایان دادن به اشغال، وقت گذرانی است.

این روزنامه نوشت: برخورد "بنیامین نتانیاهو" نخست وزیر کنونی رژیم صهیونیستی و کابینه های قبلی حاکی از این واقعیت است که توقف روند سازش توسعه شهرک سازی را نیز متوقف می کند و عکس آن نیز وجود دارد زیرا دردوره مذاکرات "مناخیم بگین" با مصر 100 شهرک جدید درکرانه باختری ساخته شد. همچنین شهرک نشین "هارحوما" در دوره نخست وزیری اول نتانیاهو ساخته شد، بسیاری از ساخت و سازها در دوره "ایهود باراک" درمذاکرات کمپ دیوید صورت گرفت.

دردوره "ایهود اولمرت" پس ازنشست آناپولیس ساخت و سازها دراطراف بیت المقدس افزایش یافت و به این ترتیب با شروع روند دیپلماتیک شهرک سازی رونق می گیرد و با توقف آن شهرک سازی هم متوقف می شود درمورد نتانیاهو هم وی بسیاری از طرحها را درکرانه باختری به تعویق می اندازد تا اوضاع سیاسی بهبود یابد و هنگامی که مذاکرات با ابومازن را شروع می کند مجوزساخت و ساز صادر می کند.

این روزنامه درپایان می نویسد: شهرک سازی جز جدانشدنی صهیونیستها و اعتقاد قوی آنهاست و آن تنها وسیله ای است که صهیونیستها ازآن برای آوارگی مردم فلسطین و غصب سرزمین شان برای تداوم بخشیدن به اشغال استفاده می کنند.