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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۳:۵۱

از صداي سخن عشق نديدم خوشتر ... ( 5 )

علي رضا طبايي : " حافظ " زبان گوياي آرزوهاي سرخورده ماست / او در روزگار خود نيز وارث رنج هايي بزرگ بود

خبرگزاري مهر - گروه فرهنگ و ادب : علي رضا طبايي - شاعر و منتقد ادبيات گفت : آنچه " حافظ " ما را در جهان به عنوان زبان گوياي يك ملت معرفي كرده و او را بر قله رفيع ادبيات ايران قرار داده است ، انعكاس موفقيت آميز رنج ها ، عصيان ها ، مظلوميت ها و افتخارات قوم ايراني در آثار اين مرد بزرگ است .

اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر با بيان اين مطلب افزود : حافظ به روشني و درستي توانست از قوم خود معرفت و شناخت پيدا كند ، ضمن اين كه شناخت و تعلق خاطر شگرفي نيز به فرهنگ اسلامي دارد.
علي رضا طبايي تصريح كرد : خواجه شيراز تصويرگر هزاره هاي گذشته ايران و ايراني است ، اوزبان  آمال و آرزوهاي سرخورده ماست ، شعر حافظ به شدت به دنبال تعالي انسان و آزادي انديشه ايراني است ، اين شاعر در روزگارخودش وارث رنج ها و دردهايي بزرگ بود . 
اين شاعر و منتقد ادبيات اظهار داشت : معتقدم كه حافظ داراي زباني چند پهلوست ، به تعبيري ديگر زبان او را بايد طيفي از يك منشور دانست كه  ابعاد نورهايي كه از اين طيف به بيرون مي تابد ، براي اهل نظر و اهل شناخت قابل لمس و رويت است ، زبان ادبي حافظ تا هميشه روزگار پرتو افشان و داراي مخاطب گسترده خواهد بود ، اما نسل هاي جديد بايد براي درك شعر حافظ و لذت بردن از آن در تاريخ ايران و خود ادبيات كهن تامل كنند ، در غير اين صورت نمي توانند درك كنند كه منظور حافظ از دردها و رنج هاي گذشته ايران و ايراني چيست . در چنين شرايطي خيلي خوب مي توانند بفهمند كه حافظ چه مي گويد و اصولا كلام او حامل چه انديشه هايي است.

کد مطلب 119712

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