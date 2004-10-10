علي رضا طبايي : " حافظ " زبان گوياي آرزوهاي سرخورده ماست / او در روزگار خود نيز وارث رنج هايي بزرگ بود

اين شاعر و منتقد ادبيات در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر با بيان اين مطلب افزود : حافظ به روشني و درستي توانست از قوم خود معرفت و شناخت پيدا كند ، ضمن اين كه شناخت و تعلق خاطر شگرفي نيز به فرهنگ اسلامي دارد.

علي رضا طبايي تصريح كرد : خواجه شيراز تصويرگر هزاره هاي گذشته ايران و ايراني است ، اوزبان آمال و آرزوهاي سرخورده ماست ، شعر حافظ به شدت به دنبال تعالي انسان و آزادي انديشه ايراني است ، اين شاعر در روزگارخودش وارث رنج ها و دردهايي بزرگ بود .

اين شاعر و منتقد ادبيات اظهار داشت : معتقدم كه حافظ داراي زباني چند پهلوست ، به تعبيري ديگر زبان او را بايد طيفي از يك منشور دانست كه ابعاد نورهايي كه از اين طيف به بيرون مي تابد ، براي اهل نظر و اهل شناخت قابل لمس و رويت است ، زبان ادبي حافظ تا هميشه روزگار پرتو افشان و داراي مخاطب گسترده خواهد بود ، اما نسل هاي جديد بايد براي درك شعر حافظ و لذت بردن از آن در تاريخ ايران و خود ادبيات كهن تامل كنند ، در غير اين صورت نمي توانند درك كنند كه منظور حافظ از دردها و رنج هاي گذشته ايران و ايراني چيست . در چنين شرايطي خيلي خوب مي توانند بفهمند كه حافظ چه مي گويد و اصولا كلام او حامل چه انديشه هايي است.