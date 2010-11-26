مارها هم پرواز می کنند!/ کشف راز پرواز در میان مارهای پرنده

به گزارش خبرگزاری مهر، این مارهای آکروبات باز درختی که از خانواده "کریسوفیلی" به شمار می روند در زیستگاه های خود در جنوب و جنوب شرق آسیا از نوعی پرواز مشهور به "گلایدینگ" یا شناور شدن در هوا برای حرکت از یک درخت به درختی دیگر استفاده می کنند. دانشمندان به تازگی موفق شده اند این رفتار تا اندازه ای بعید و غیر ممکن را در این مارها توضیح دهند.

به گفته محققان موسسه تکنولوژی ویرجینیا، این مار قدرت غلبه بر نیروی گرانش را ندارد و یا کار خارق العاده ای انجام نمی دهد، تنها شدت نیروهای این جاندار است که موجب شگفتی می شود. با توجه به اینکه این جاندار یک مار است و شکل خاص بدن آن بیشتر به یک لبه تیز شباهت دارد تا یک بال، هرگز انتظار چنین نمایش آیرودینامیک خارق العاده ای از این جاندار نمی رفت.

محققان به منظور بررسی و ثبت جزئی ترین حرکات این جاندار، آن را از برجی به ارتفاع 15 متر به پایین پرتاب کردند و سپس مدل ریاضی را برای شرح چگونگی استفاده مار از شیوه گلایدینگ برای پرواز در چنین مسافت طولانی ارائه کردند.

نتایج این آزمایش و مدل سازی نشان داد مارها برای این پرواز نسبتا طولانی، از ترکیبی از ساختار مسطح و متقاطع بدنشان با زاویه ای که در هنگام پرواز به بدن خود می دهند به زاویه حمله شهرت دارد، استفاده می کنند. برای آغاز پرواز از روی شاخه یک درخت، این مارها بخش جلویی بدن خود را به پایین انداخته و پیش از پریدن و شتاب دادن به سمت جلو، شکلی J مانند به بدن خود می دهند این حرکت باعث می شود مار در هوا پرتاب شود.

با این حال این مارهای پرنده هرگز به وضعیت پرواز ثابتی نخواهند رسید زیرا نیروهای به وجود آمده توسط بدن مواج جاندار دقیقا با نیروهایی که بدن مار را به سمت پایین می کشند در تعامل بوده و در نتیجه مار به تدریج به سمت زمین سوق داده می شود. شاید به دلیل اینکه نیروهای بالابرنده قوی تر از نیرویی است که وزن جاندار وارد می آورد، جاندار مدتی به سمت بالا کشیده شود اما این یک اثر موقتی است و به تدریج مار به سمت زمین سقوط می کند.

بر اساس گزارش دیسکاوری، مدل جدید در اصل می تواند شیوه های پرواز گلایدینگ را در بسیاری از گونه های زیستی از قبیل قورباغه ها، مارمولکها، مورچه ها و مارها تشریح کند. همچنین نتایج این تحقیقات در آینده ای نه چندان دور می تواند منجر به ابداع میکروماشینهای شود که بدون نیاز به مصرف انرژی و حضور خلبان می توانند به صورت خودکار و با تقلید از شیوه پرواز جانداران مسافتهای طولانی را پرواز کنند.