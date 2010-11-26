پاپ شرایط خود را برای استعفا مطرح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، پاپ بندیکت شانزدهم رهبر 83 ساله کاتولیکهای جهان درنهایت شگفتی بسیاری از ناظران و تحلیلگران احتمال مسئله ای را بیان کرده که مقامات کلیسای کاتولیک نمی خواهند درباره آن صحبت کنند چرا که مطرح شدن این مسئله می تواند به شکل گیری یک مشکل نظری در کلیسای کاتولیک بینجامد.

کتاب " نورجهان: پاپ، کلیسا و نشانه زمان" که تا کنون بدلیل اظهارات پاپ برای جلوگیری از ایدز به تیتر بسیاری از رسانه ها تبدیل شده، مصاحبه با یک خبرنگار کاتولیک آلمانی به نام پیتر سیوالد است که دربرگیرنده اندیشه های شخصی پاپ درباره سلامتی، امور روزمره زندگی و آینده خود است.

پاپ گفته است: اگر پاپی به وضوح تشخیص دهد که نمی تواند از نظر جسمانی، روانی و معنوی امور را اداره کند از این حق برخوردار است که تحت برخی شرایط استعفا کند که این امر برای وی یک تعهد محسوب می شود.

آخرین پاپی که با میل خود استعفا کرد پاپ سلستین پنجم در سال 1294 بود که پس از پنج ماه استعفا کرد. گریگوری دوازدهم نیز در سال 1415 برای خاتمه به مناقشه رقیب پاپی استعفا کرد تا تنها یک پاپ حکومت کند.

اوایل امسال، زمانی که واتیکان بشدت برای رسواییهای اخلاقی کشیشان کاتولیک و سوء استفاده آنها از کودکان دچار بحران شده بود بسیاری خواستار کناره گیری بندیکت شانزدهم شدند اما وی در این کتاب اعلام کرده است که در زمان بحران کناره گیری نمی کند.

به نظر می رسد رهبر کاتولیکها از نظر سلامت جسمانی در وضعیت خوبی باشد اما در این کتاب اذعان کرده است که احساس می کند که نیروهایش تحلیل می روند.

در قوانین کلیسایی یک قانون برای استعفای پاپ وجود دارد اما تا کنون مورد استفاده قرار نگرفته است. در این قانون آمده است که پاپ می تواند استعفا کند اما باید براساس انتخاب آزاد خود این تصمیم را اتخاذ کند و نیازی نیست کسی آن را بپذیرد. اما پیشرفتهای علم پزشکی مدرن که برای مثال می تواند احتمال طول عمر زندگی پاپی را که دچار بیماری آلزایمر است یا دچار سکته شده را افزایش دهد تصمیم گیری را دشوارتر می کند.

پاپهای پیشین نیز استعفا را بررسی کرده اند اما این خبر پس از درگذشت آنها اعلام شد و اعلام این مسئله از سوی بندیکت شانزدهم چندان هم مسئله تعجب آوری نیست. پاپ فقید ژان پل دوم که در سالهای آخر زندگی خود در شرایط جسمانی ناگواری قرار داشت نیز استعفا را بررسی کرد اما به یک دکتر گفته بود که در کلیسا جایی برای یک پاپ بازنشسته نیست.