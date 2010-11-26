به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی "پدرم و پسرم" محصول سال 2005 ترکیه است که به نویسندگی و کارگردانی کاگان ایرمک جلو دوربین رفت. در این فیلم که در ژانر درام و خانوادگی است ستین تکیندور، فیکرت کاسکان، سریف سرز و ... به ایفای نقش پرداختند.

در خلاصه داستان فیلم "پدرم و پسرم" آمده است: مرد جوانی به دختری از اهالی روستایشان علاقمند است؛ ولی وقتی نمی‌تواند با او ازدواج کند به شهر می‌رود و با دختری شهری ازدواج می کند. آنها زندگی خوبی دارند، اما همسرش موقع تولد فرزندشان می‌میرد. دادگاه او را به اتهام بی‌توجهی به خانواده‌اش به زندان محکوم می‌کند.