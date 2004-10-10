به گزارش خبرگزاري مهر ، مدير آبفا خوزستان گفت : اين تصفيه خانه در زميني به مساحت 44 هكتار و با مشخصات فني شش واحد لاگون هوادهي اختلاط كامل ، دولاگون ته نشيني ، دوكانال دانه گير ، دو واحد حوضچه جمع آوري فاضلاب و دو واحد حوضچه تماس كلر احداث مي شود .
غلامحسين درويش خادم افزود : براي شبكه جمع آوري فاضلاب دزفول 38 كيلومتر خطوط اصلي و انتقال طراحي شده كه 37 كيلومتر آن اجرا شده و يك كيلومتر در دست اجراست ، 362 كيلومتر خطوط فرعي و جمع آوري كه 61 كيلومتر اجرا شده و 20 كيلومتر درحال اجراست ، پنج ايستگاه پمپاژ ني براي اين طرح پيش بيني شده است .
وي با اشاره به اعتبار اختصاص يافته براي احداث تصفيه خانه فاضلاب طي امسال را 15 ميليارد ريال عنوان كرد و گفت : درمجموع براي طرح فاضلاب براي امسال اعتباري بالغ بر 36 ميليارد ريال اختصاص يافت كه پيش بيني مي شود دركنار اعتباراتي كه از محل درآمدهاي جاري اداره تامين مي شود 23 كيلومتر از شبكه فاضلاب اجرا و حدود 4200 فقره انشعاب فاضلاب نيز به مردم واگذار مي شود.
به منظور جلوگيري از آلودگي محيط زيست و حفاظت از رودخانه هاي كارون و دز، تصفيه خانه فاضلاب دزفول احداث مي شود .
کد مطلب 119720
نظر شما