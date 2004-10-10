قسمت دوم انيميشن عصريخبندان درراه است

نمايي ازپوسترانيميشن " عصريخبندان "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اوبا تاكيد براينكه فيلمنامه ازمدتها پيش به رشته تحريردرآمده گفت :" درحال حاضرتهيه كننده ها درحال مذاكره با عوامل اثرنخست هستند تا رضايت آنها را براي حضوردرقسمت دوم بدست آورند."

اين هنرپيشه درادامه صحبتهايش افزود :" خبرهايي نيزوجود دارد مبني براينكه كاراكترماموت دراين اثرهمسري مي گزيند وهمين امرچاشني هيجان بيشتر را به فيلم مي افزايد."

قسمت نخست اين اثرداستان كودكي بود كه عصريخبندان ازخانواده اش دورمي ماند ويك ماموت واسلات تصميم مي گيرند كه ازيخها عبوركرده ووي را به خا نواد ه اش برسانند اين درشرايطي است كه يك ببرنيزازسوي گروه ببرها اجيرشده تا اين كودك را نزد آنها بياورد.