طرح جدید تل آویو برای فرار از صلح/ رژیم صهیونیستی تکه تکه می شود

بر اساس این مصوبه کابینه رژیم صهیونیستی موظف است برای بازپس دادن زمین های اشغالی بویژه بلندیهای جولان و بیت المقدس به صاحبان اصلی آن اقدام به برگزاری همه پرسی در سرزمین های اشغالی کند و اگر در همه پرسی ساکنان این سرزمین ها رای به بازپس دادن آن کردند آنگاه تل آویو در مورد بازگرداندن آن تصمیم گیری کند.

تصویب این طرح با توجه به جو موجود در سرزمین های اشغالی و اقدامات رژیم صهیونیستی برای یهودی سازی فلسطین به معنای آن است که تل آویو با روشی زیرکانه سعی در فرار از وضعیت تن دادن به باز پس دادن سرزمین های اشغالی به صاحبان اصلی آنهاست.

برگزاری همه پرسی برای باز پس دادن سرزمین های اشغالی در حالی به تصویب کنیست رسیده که گروه های فلسطینی بر پس گیری بیت المقدس تاکید دارند.

علاوه بر آن صلح میان سوریه و رژیم صهیونیستی نیز منوط به روشن شدن وضعیت بلندی های جولان است.

منطقه جولان در جنوب غربی سوریه در استان قنیطره واقع شده که از لحاظ موقعیت جغرافیایی شرایط حساسی دارد و مهترین و استراتژیک ترین قسمت آن که بلندی های جولان است در مربع مرزی سوریه، لبنان، اردن و رژیم صهیونیستی قرار دارد.

بلندی های جولان در سال 1967 در جریان جنگ شش روزه توسط اسراییل اشغال شد. تسلط صهیونیست ها بر بلندی های جولان ارتش این رژیم را از لحاظ نظامی در موقعیت ویژه ای قرار داده است. به این ترتیب که درحال حاضر سرزمین های اطراف دمشق پایتخت سوریه به شدت از سوی ارتش اسراییل زیر نظر است. همچنین با نصب دستگاه های هشدار دهنده بر بلندی های جولان، کوچک ترین تحرک نظامی سوریه مراقبت می شود.

اما برخی از کارشناسان رژیم صهیونیستی در مورد کارآیی این طرح تردید دارند و معتقدند که برگزاری همه پرسی با توجه به شرایط موجود نه تنها چالش های رژیم را کم نمی کند بلکه می تواند مشکلات جدیدی را نیز برای تل آویو بوجود بیاورد.

این در حالی است که بسیاری از کارشناسان می گویند در جامعه ای که خود بخود چند قطبی است برگزاری همه پرسی آنهم در مورد موضوعات حساس و بحث برانگیز باعث عمیق تر شدن اختلافات میان قطب های مختلف جامعه خواهد شد.

به نوشته هاآرتض، برگزاری همه پرسی انقلابی در نحوه مدیریت رژیم صهیونیستی به حساب می آید زیرا پارلمان اسرائیل کابینه را ملزم کرده که در برخی از سیاست هایش بر اساس همه پرسی عمل کند. از همین رو دیوان عالی اسرائیل باید این لایحه را مورد بررسی وتجدید نظر جدی قرار دهد وگرنه ممکن است کنست در آینده نیز تصمیم گیریهای کابینه اسرائیل در خصوص موارد دیگری را به غیر از مسئله پس دادن زمین های اشغالی منوط به برگزاری همه پرسی کند.