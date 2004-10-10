دختران ايراني با هم مشاعره مي كنند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي كانون ، همزمان با روز بزرگداشت حافظ ، غزلسراي بزرگ ايراني ، 45 عضو نوجوان مراكز كانون سراسر كشور در اين مسابقه به شعرخواني خواهند پرداخت.

اين 45 نوجوان از ميان اعضاء كانون در بيش از 650 مركز در سراسر كشور برگزيده شده اند.

داوران اين رقابت ادبي شركت كنندگان درمسابقه را برمبناي آگاهي هاي شعري رسا وروان خواندن شعروحفظ شعرمورد ارزيابي قرارمي دهند و 10 نفر را به عنوان برگزيده معرفي مي كنند.

اين برنامه روز بيستم مهرماه ساعت 15 تا 18 درسينما تئاتر كانون واقع در خيابان خالد اسلامبولي برگزار مي شود.گفتني است روز 16 مهرماه نيز مسابقه نهايي مشاعره پسران در همين محل و با حضور 45 عضو پسر مراكز كانون برگزار شد.