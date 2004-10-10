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۱۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۴:۳۳

به منظور انتخاب نفرات تيم ملي ؛

مسابقات قهرماني و انتخابي كونگ فو پرتوآ بانوان فردا برگزار مي شود

دومين دوره رقابتهاي قهرماني كونگ فوپرتوآ بانوان جهت انتخاب اعضاء تيم ملي بيست و دوم مهرماه در شهرستان كرج برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار "مهر" اين دوره از مسابقات قهرماني كونگ فو پرتوآ با شركت 16 استان كشوردردو رده سني جوانان و بزرگسالان و به مدت دو روزبرگزار مي شود. براساس اين گزارش دربخش بزرگسالان ورزشكاران در 12 وزن و جوانان در 8 وزن درسالن ورزشي انقلاب شهرستان كرج با يكديگر به رقابت مي پردازند. گفتني است استانهاي آذربايجان غربي ، كرمانشاه ، سمنان ، خراسان ،  شيراز، همدان، كهكيلويه و بوير احمد، خوزستان، گيلان، مازندران، اصفهان، تهران،  هرمزگان،  كرج،  لرستان و گلستان از تيمهاي شركت كننده در اين پيكارها مي باشند.

کد مطلب 119724

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