مسابقات قهرماني و انتخابي كونگ فو پرتوآ بانوان فردا برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار "مهر" اين دوره از مسابقات قهرماني كونگ فو پرتوآ با شركت 16 استان كشوردردو رده سني جوانان و بزرگسالان و به مدت دو روزبرگزار مي شود. براساس اين گزارش دربخش بزرگسالان ورزشكاران در 12 وزن و جوانان در 8 وزن درسالن ورزشي انقلاب شهرستان كرج با يكديگر به رقابت مي پردازند. گفتني است استانهاي آذربايجان غربي ، كرمانشاه ، سمنان ، خراسان ، شيراز، همدان، كهكيلويه و بوير احمد، خوزستان، گيلان، مازندران، اصفهان، تهران، هرمزگان، كرج، لرستان و گلستان از تيمهاي شركت كننده در اين پيكارها مي باشند.