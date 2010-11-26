چنگیز وثوقی، بازیگر درباره پذیرش نقش عاصف‌الدوله، وزیر دربار در مجموعه تلویزیونی "تبریز مه آلود" به خبرنگار مهر گفت: من به بازی در کارهای تاریخی علاقمند هستم. دلم می‌خواست نقش خوبی را در این سریال ایفا کنم. یکی دیگر از مواردی که من را جذب کرد دیالوگ‌های مجموعه "تبریز مه آلود" بود که به خوبی نوشته شده‌اند.

وی در ادامه افزود: بازی در نقش‌های تاریخی مسلماً دشواری‌های زیادی دارد. من قبلاً در سریال‌هایی همچون "سربداران"، "بوعلی سینا"، "امام علی" و ... بازی کرده بودم. بازیگری کار راحتی نیست. من همیشه برای ایفای هر نقشی سعی کرده‌ام تا با آن کاراکتر زندگی کنم و دیگر همان شخصیت باشم، نه چنگیز وثوقی. بازیگر باید کاملاً در نقش غرق شود.

این بازیگر خاطرنشان ساخت: وقتی بازیگری قرار است نقشی را ایفا کند باید کاملاً بر نقش تمرکز کند و با آن عجین شود. من در مجموعه‌های تاریخی متفاوتی بازی کردم، اما هر دفعه من را به گونه دیگر می‌بینید، حتی نوع بیان دیالوگ‌هایم تفاوت دارد. باید بازیگر این گونه باشد و برای ایفای نقش زحمت بکشد، نه اینکه خیلی سطحی از کار بگذرد.

وثوقی درباره تجربه همکاری با محمدرضا ورزی گفت: همکاری با او خوب است، چرا که بازیگر را آزاد می‌گذارد تا بتواند نقش را به خوبی ایفا کند.