پیامبر خدا(ص) در واپسین روزاهای عمر همراه جمع کثیر میهمانان خانه خدا که از ضیافت حضرت حق برمى‏گشتند، به نزدیکى سرزمین جحفه رسید. در آخرین محدوده میقات، جبرئیل بر آن حضرت نازل شد و اولین پیام رسالت ‏بعد از توحید را که اهمیتش به اندازه ‏23 سال رسالت ‏بود بر پیامبر ابلاغ کرد تا او براى آخرین بار پیام ولایت را بازگوید و حجت را بر مردم آن روز و نسلهاى آینده تمام کند.

از این رو پیامبر اسلام(ص) در آن جمعه مبارک در سه منزلى میقات جحفه فرمان تجمع حاجیان را صادر کرد. پس از اجتماع مردم، جایگاهى از جهاز شتران براى پیامبر گرامى اسلام(ص) آماده و نماز ظهر به جماعت اقامه شد .

پیامبر اسلام به دلیل حساسیت و موضع‏گیرى‏هاى بعضى افراد در برابر اعلان وصایت على بن‏ابى‏طالب(ع) آن را براى مدتى پنهان داشت و ابلاغ را به تأخیر انداخته بود. اما حال تصمیم داشت این امر عظیم و پربرکت را اعلام کند.

پیامبر بزرگوار اسلام(ص) پس از سخنانی چنین گفت: اى مردم، خداوند ولى و سرپرست و اختیاردار من است و من بر شما و همه مؤمنان ولایت دارم. آگاه باشید، هر کس که من ولى او بودم، على ابن‏ابیطالب مولاى او خواهد بود. پروردگارا، هر کس او را دوست دارد، دوست ‏بدار و هر کس با وى دشمنى کند دشمن بدار.

علامه امینى در این باره چنین مى‏نویسد: "حدیث غدیر را یکصد و ده تن از صحابه و یاران پیامبر خدا و نیز هشتاد و چهار نفر از تابعین نقل مى‏کنند".

وی سپس از سیصد و شصت نفر از نویسندگان و کتب معروف اسلامى نقل ‏مى‏کند: حدیث غدیر از قطعى‏ترین روایات متواتر است. چنانچه کسى در تواتر این روایت تردید کند، نمى‏تواند هیچ حدیث متواتر دیگرى را بپذیرد.

آنچه در غدیر برای مردم بیان شد، بزرگترین پیام اسلام، یعنی ولایت اهل بیت علیهم السلام بود. همانند بسیاری از موارد که برای اتمام حجت معجزه ای از سوی پیامبر صورت می گرفت تا موجب اطمینان قلوب آن مردم و نسل های آینده تاریخ باشد.

در این روز پس از بیان خطبه غدیر، پیامبر دست مبارک حضرت علی (ع) را بلند کرده و فرمودند: " من کنت مولاه فهذا علی مولاه "

و چنین بود که " غدیر"، عید ولایت نام گرفت .

زندگی و زمانه حضرت علی(ع)

خاندان هاشمی به لحاظ فضایل اخلاقی و صفات عالیه انسانی در قبیله قریش و این طایفه در طوایف عرب زبانزد خاص و عام بوده است .

فتوت، مروت، شجاعت و بسیاری از فضایل دیگر اختصاص به بنی هاشم داشته و هر یک از این فضیلتها در مرتبه عالی در وجود مبارک حضرت علی (ع) بوده است .

حضرت علی (ع) تا سه سالگی نزد پدر و مادرش زندگی کرد و از آنجا که خداوند می خواست آن حضرت به کمالات بیشتری نائل آید، پیامبر اکرم (ص) وی را از بدو تولد تحت تربیت غیرمستقیم خود قرار داد تا اینکه خشکسالی عجیبی در مکه واقع شد .

ابوطالب عموی پیامبر با چند فرزند با هزینه سنگین زندگی روبرو شد . رسول اکرم با مشورت عموی خود عباس توافق کردند هر یک از آنان فرزندی از ابوطالب را به نزد خود ببرند تا گشایشی در کار ابوطالب باشد . عباس، جعفر را و پیامبر (ص) نیز علی (ع) را به خانه خود بردند . به این طریق حضرت علی بطور کامل در کنار پیامبر قرار گرفت .

علی (ع) همواره یار و همراه پیامبر (ص) بود، حتی زمانیکه پیامبر از شهر خارج می شد و به کوه و بیابان می رفت او را نیز همراه خود می برد .

بعثت پیامبر (ص) و حضرت علی (ع)

شکی نیست که سبقت در کارهای خیر نوعی امتیاز و فضیلت است و خداوند در آیات بسیاری بندگان خود را به انجام آنها و سبقت گرفتن بر یکدیگر دعوت فرموده است .

از فضایل حضرت علی (ع) است که او نخستین فرد ایمان آورنده به پیامبر (ص) است . ابن ابی الحدید در این باره می گوید" بدان که در میان اکابر و بزرگان و متکلمین گروه " معتزله " اختلافی نیست که علی بن ابیطالب نخستین فردی است که به اسلام ایمان آورده و پیامبر خدا را تأیید کرده است .

پس از وحی خدا و برگزیده شدن حضرت محمد (ص) به پیامبری و سه سال دعوت مخفیانه، سرانجام پیک وحی فرا رسید و فرمان دعوت همگانی داده شد .

در این میان تنها حضرت علی مجری طرحهای پیامبر در دعوت الهی خود و تنها همراه و دلسوز آن حضرت در ضیافتی بود که وی برای آشنا کردن خویشاوندان با اسلام و دعوت آنها به دین خدا ترتیب داد .

در همین ضیافت پیامبر اسلام از حاضران پرسید چه کسی از شما مرا در این راه کمک می کند تا برادر، وصی و نماینده من در میان شما باشد ؟ فقط امام علی (ع) پاسخ داد " ای پیامبر خدا ! من تو را در این راه یاری می کنم."

پیامبر (ص) بعد از سه بار تکرار پرسش خود و شنیدن همان جواب فرمود" ای خویشاوندان و بستگان من، بدانید که علی (ع) برادر، وصی و خلیفه پس از من در میان شماست .

از افتخارات دیگر حضرت علی این است که با شجاعت کامل برای خنثی کردن توطئه مشرکان مبنی بر قتل رسول خدا در بستر ایشان خوابید و زمینه هجرت پیامبر اسلام را آماده کرد.

حضرت علی (ع) بعد از هجرت

جانبازی و فداکاری در میدان جهاد از جمله فضایل حضرت علی (ع) بعد از هجرت است. حضور وی در 26 غزوه از 27غزوه پیامبر (ص) و شرکت در سریه های مختلف از افتخارات و فضایل آن حضرت است .

ضبط و کتابت کلام وحی نیز از دیگر فضایل امیرالمؤمنین است . کتابت وحی و تنظیم بسیاری از اسناد تاریخی و سیاسی و نوشتن نامه های تبلیغی و دعوتنامه ها از کارهای حساس و پرارج امام علی بود .

حضرت علی (ع) داماد رسول اکرم (ص)

عمر و ابوبکر طی مشورت با سعد بن معاذ رئیس قبیله اوس دریافتند جز علی (ع) کسی شایستگی حضرت زهرا (س) را ندارد . لذا هنگامی که حضرت علی در میان نخلهای باغ یکی از انصار مشغول آبیاری بود موضوع را با ایشان در میان گذاشتند و ایشان فرمود دختر پیامبر (ص) مورد میل و علاقه من است، و به سوی خانه رسول به راه افتاد .

وقتی به حضور رسول اکرم (ص) رسید، عظمت محضر پیامبر (ص) مانع از آن شد که سخنی بگوید، تا اینکه رسول اکرم (ص) علت رجوع وی را جویا شد و حضرت علی (ع) با تکیه بر فضایل و تقوا و سوابق درخشان خود در اسلام فرمود : " آیا صلاح می دانید که فاطمه را در عقد من درآورید ؟ "

پس از موافقت حضرت زهرا (س) آن حضرت به دامادی رسول اکرم (ص) نایل آمد.

با گذری اجمالی بر زندگی حضرت علی(ع) در می یابیم که آن حضرت به حق وارث بیکرانگی نبوت محمدی و آغازگر امامت بوده است.