اريك بانا نقش خود درفيلم هالك را احيا مي كند

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين هنرپيشه اعلام كرد كه همچنان درصدد ايفاي نقش دراين فيلم است ودرحال حاضردرصدد كسب آمادگي هاي لازم است.

اين درشرايطي است كه مدتي پيش خبري منتشرشد كه ازتلاش تهيه كننده هاي اين اثربراي يافتن هنرپيشه اي كه جايگزين " بانا " شود خبرمي داد.

ازآنجاييكه فيلم " هالك "به كارگرداني " آنگ لي " با بودجه اندكي جلودوربين رفت و درگيشه نيزبا فروش نسبي مواجه شد ، اززمان اكران اثرنخست حرف وحديثهايي مبني برساخت قسمت دوم شنيده مي شد.

ازديگرهنرپيشگان اين فيلم مي توان به " جنيفركانلي " اشاره كرد كه نقش مقابل " بانا " را بازي مي كند." اريك بانا " واپسين باربا فيلم " تروا" به كارگرداني " ولفگانگ پيترسون " درعرصه رقابتها حضورداشت.



