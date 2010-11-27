الزام قانونی برای اجرای مصوبات ستاد همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش

حجت الاسلام علی ذوعلم در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: طبق آخرین تصمیم گیری که در نشست مشترک رئیس حوزه و وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، بنا شد دو کارگروه پنج نفره از حوزه و آموزش و پرورش تشکیل شود و تا پایان آذرماه یک جایگاه حقوقی با برنامه های مشخص برای این ستاد تعریف کنند و آن را به وزیر آموزش و پرورش برای مطرح شدن در شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه دهند.

مدیر ستاد همکاریهای وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم افزود: طرح پیشنهادی وزیر آموزش و پرورش اوایل آذرماه به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه می شود.

ستاد همکاریهای حوزه علمیه و آموزش و پرورش از سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرد که مهمترین تصمیم گیری این ستاد واگذاری بخشی از مدارس به حوزه علمیه بود.

ذوعلم ادامه داد: همچنین در این نشست، 14 پیشنهاد جدید برای همکاریهای حوزه و آموزش و پرورش مطرح شد که ناظر بر 22 برنامه کلان است که باید طبق فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در قم تدوین شود.

مدیر ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم با بیان اینکه این ستاد در پنج حوزه فعالیت می کند، گفت: فرهنگ سازی و اشاعه امور دینی، تبلیغ و امور پرورشی، آموزش منابع انسانی، پژوهش و تولید مواد آموزشی و تعمیق و توسعه مدارس وابسته به حوزه از عرصه هایی است که باید این ستاد در آن فعالیت کند.

ذوعلم اظهار داشت: با ایجاد یک جایگاه مشخص و حقوقی برای این ستاد و تعریف بودجه و اعتبارات، قطعا فعالیت حوزه در آموزش و پرورش دیگر به شکل حاشیه ای نخواهد بود و باید با برنامه جلو برود.

مدیر ستاد همکاری های وزارت آموزش و پرورش و حوزه علمیه قم افزود: همچنین چارچوبهای همکاری را براساس فرمایشات مقام معظم رهبری غنی می کنیم.