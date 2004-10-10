خليل عمراني : حافظ هيچگاه از فرهنگ خودي غفلت نكرد / نسل امروز به مطالعات جزئي هم تن نمي دهد!

مدير مركز آفرينشهاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان در گفت و گو با خبرنگار ادبي مهر با بيان اين مطلب افزود : حضور قدرتمندانه حافظ در فرهنگ خودي ، و فرهنگ اسلامي باعث شد كه در طول قرون و اعصار متعدد ، اين شاعر در حافظه تاريخي ملت ما باقي بماند ، چنان كه خودش مي گويد : هر چه كردم ، همه از دولت قرآن كردم.

خليل عمراني تصريح كرد : در زمينه بسط و آشنايي نسل هاي جديد با شعر و تفكر حافظ ، حرف بسيار است ، اما در اين ميان نمي توان نقش معلم و مربي را قابل انكار دانست ، به اعتقاد من بزرگترين مشكل نسل هاي جديد اين است كه به مطالعات جزئي هم تن نمي دهند ، به طور مثال تلاشي در يافتن مفاهيم واژگان موجود درفرهنگ و ادب از خود نشان نمي دهند ، با اين كه شعر بزرگاني چون حافظ و مولانا سرشار از واژگان و اصطلاحاتي است كه بدون درك مفهوم آنها نمي توان از شعر لذت برد.