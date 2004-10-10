كتاب كاشت، داشت و برداشت گياهان دارويي منتشر شد

به گزارش گروه دانشگاهي "مهر"، در اين كتاب، پرورش 40 گونه گياه دارويي با استفاده از منابع معتبر و نتايج طرح هاي پژوهشي انجام شده در طي 15 سال در مركز تحقيقات گياهان دارويي جهاد دانشگاهي و تجارب بدست آمده در طي اين سالها ارائه شده است.

مهندس داراب يزداني، مهندس سحر شهنازي و مهندس حامد سيفي مولفان اين كتاب تحقيقي، راهنمايي هاي لازم براي توليدكنندگان و كشاورزان از مرحله كاشت و برداشت اين گونه گياهان متناسب با شرايط بومي و اقليمي را نيز ارائه كرده اند.

در اين كتاب نام علمي، نام انگليسي، خصوصيات گياه شناسي و اقليم مورد نياز گياه، مناطق پيشنهادي جهت كاشت گياه در كشور و نحوه تكثير آن بيان شده است.

ميزان بذر جهت توليد نشاء و جهت كاشت در يك هكتار زمين، فواصل كاشت، سيستم كاشت، دور آبياري، نيازهاي اصلي غذايي، روش كاشت، زمان مناسب برداشت، تعداد چين و مراقبت هاي ويژه اين گياهان مورد بررسي قرار گرفته است.