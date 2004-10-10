متهم پرونده امام موسي صدر هرگز نمي تواند خود مسئله را حل كند

خواهرزاده امام موسي صدر درگفتگو با خبرنگار سياسي مهر افزود: خانواده امام موسي صدر وارگان هاي حقوقي بين المللي هرگز قبول نمي كنند رژيم ليبي كه خود درپرونده امام موسي صد رمتهم است اقدام به بسته شدن پرونده كند.

وي با اشاره به اينكه سيف الاسلام قذافي بعد از پدرجانشين وي خواهد شد ادامه داد: سيف الاسلام تلاش مي كند تا مشكلاتي كه در دوران حكومت پدر بوجود آمده را حل كند.

طباطبايي با اشاره به پرداخت غرامت از سوي ليبي به فرانسه، آمريكا وفليپين اظهارداشت: سيف الاسلام تلاش مي كند پرونده امام موسي صدر را نيزقبل ازرسيدن به حكومت ببندد ، اما بايد توجه داشت كه هيچ يك از دوستان امام موسي صدر حاضر نيستند پرونده امام موسي صدر با پرداخت غرامت بسته شود بلكه لازم است متهمان اين پرونده شناسايي و به مجازات برسند.

خواهرزاده امام موسي صدر تاكيد كرد : اگر سيف الاسلام قذافي بخواهد كه پرونده امام موسي صدر ازابهام خارج شود بايد اطلاعات درخصوص اين پرونده را ارائه كند چراكه خانواده و دوستداران امام موسي صدر پرداخت غرامت را قبول نمي كنند و خواهان روشن شدن سريع وضع اين پرونده هستند.